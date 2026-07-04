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Giải trí

Format-Lifestyle

'Siêu sao điện ảnh cuối cùng của thế giới' ở tuổi 64

  • Thứ bảy, 4/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Tom Cruise đón sinh nhật tuổi 64 vào hôm 3/7. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động miệt mài, nam diễn viên được khán giả toàn cầu nhắc tới như một biểu tượng của sức hút phòng vé.

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Tom Cruise là một trong số ít ngôi sao Hollywood duy trì được vị thế đỉnh cao suốt hơn bốn thập kỷ. Ở tuổi 64, ông không chỉ sở hữu danh tiếng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, mà còn được xem là biểu tượng của dòng phim hành động. Đây cũng là lý do đạo diễn vĩ đại Steven Spielberg từng nhận định Tom Cruise là "siêu sao điện ảnh đích thực cuối cùng" của Hollywood.

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Ở tuổi lục tuần, siêu sao sinh năm 1962 vẫn miệt mài với những dự án điện ảnh mới. Sắp tới, bộ phim Digger do anh đóng chính sẽ trình làng vào tháng 10. Sau hơn 40 năm đóng phim, Tom Cruise vẫn chứng tỏ sức mạnh thể chất và nguồn năng lượng chưa bao giờ vơi cạn. Diễn viên từng gây sốc khi tuyên bố sẽ đóng phim tới năm 90 tuổi mà không cần diễn viên đóng thế.
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Phía sau hào quang rực rỡ, ít ai biết Tom Cruise từng mắc chứng khó đọc, lớn lên trong hoàn cảnh không mấy khá giả, cũng chẳng sở hữu ngoại hình theo chuẩn mực ngôi sao Hollywood lúc bấy giờ. Tuy nhiên, bằng ý chí bền bỉ và khát vọng khẳng định bản thân, ông từng bước vượt qua mọi rào cản để trở thành một trong những diễn viên thành công nhất lịch sử, xây dựng hình ảnh ngôi sao của dòng phim hành động, mạo hiểm.
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Nhìn lại hành trình kéo dài hơn 4 thập kỷ của Tom Cruise, không thể không nhắc tới Top Gun (1986), bom tấn tạo nên cơn sốt toàn cầu, đưa tài tử lên hàng ngũ ngôi sao hạng A. Chuỗi thành công của nam diễn viên sinh năm 1962 tiếp tục được nối dài với The Color of Money, Rain Man cho tới Born on the Fourth of July - tác phẩm giúp anh nhận được một đề cử Oscar nam diễn viên chính đầu tiên.
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Thập niên 1990 đánh dấu giai đoạn Tom Cruise thống trị phòng vé thế giới. Anh trở thành một trong những ngôi sao có cát-sê cao nhất Hollywood, nhận ít nhất 15 triệu USD cho mỗi dự án. Đặc biệt, loạt Mission: Impossible khẳng định vị thế Tom Cruise trong hàng ngũ những siêu sao màn bạc. Qua tám phần phim, anh không ngừng nâng tầm những cảnh hành động bằng việc tự mình thực hiện nhiều pha mạo hiểm như treo người ngoài máy bay, nhịn thở nhiều phút dưới nước hay thực hiện các màn nhào lộn trên không...

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Forbes từng bầu chọn Tom Cruise là nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood. Nhà sáng lập CinemaScore Ed Mintz cũng từng xếp tài tử cùng Leonardo DiCaprio vào nhóm những ngôi sao có khả năng bảo chứng doanh thu cho mọi dự án họ tham gia. Sau hơn 40 năm hoạt động, Tom Cruise vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng đặc biệt, bất chấp chuyện đời tư gây nhiều tranh cãi.

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