'Siêu sao điện ảnh cuối cùng của thế giới' ở tuổi 64

Tom Cruise là một trong số ít ngôi sao Hollywood duy trì được vị thế đỉnh cao suốt hơn bốn thập kỷ. Ở tuổi 64, ông không chỉ sở hữu danh tiếng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, mà còn được xem là biểu tượng của dòng phim hành động. Đây cũng là lý do đạo diễn vĩ đại Steven Spielberg từng nhận định Tom Cruise là "siêu sao điện ảnh đích thực cuối cùng" của Hollywood.