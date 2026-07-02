Giải mã sức hút 'Toy Story'

"Toy Story 5" thống trị phòng vé toàn cầu nhiều ngày liên tiếp, giúp thương hiệu hoạt hình tiến sát mốc doanh thu 4 tỷ USD. Điều gì giúp "Toy Story" có sức hút mãnh liệt như thế?

Sau ba thập kỷ kể từ khi Toy Story lần đầu ra mắt và mở ra kỷ nguyên mới cho hoạt hình 3D, thương hiệu này vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng khán giả. Không chỉ hái ra tiền tại phòng vé, loạt phim đã trở thành món ăn tinh thần gắn liền với ký ức hàng triệu khán giả.

Mỗi phần phim đều đặt các nhân vật trước một nỗi băn khoăn mới, qua đó phản chiếu những thay đổi trong cách con người nhìn nhận tuổi thơ, ký ức và hành trình của chính bản thân mình. Đây có lẽ cũng chính là điều giúp đứa con tinh thần của Pixar để lại dư âm đến tận ngày nay, với những câu chuyện thể hiện được góc nhìn về vấn đề của thời đại.

Hơn cả một cuộc cách mạng về hình ảnh

Cách đây hơn ba thập kỷ, Walt Disney gần như thống trị tuyệt đối ngành công nghiệp hoạt hình với những tác phẩm vẽ tay kinh điển. Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện vào năm 1995 khi Pixar trình làng Toy Story, phim điện ảnh hoạt hình 3D hoàn toàn bằng máy tính đầu tiên trên thế giới. Không chỉ gây choáng ngợp bởi chất lượng hình ảnh vượt xa mặt bằng chung thời điểm đó, tác phẩm còn mở ra hướng đi hoàn toàn mới cho ngành hoạt hình, đặt nền móng cho kỷ nguyên CGI hiện đại.

Với kinh phí chỉ khoảng 30 triệu USD , Toy Story thu về hơn 373 triệu USD toàn cầu, nhận "cơn mưa lời khen" từ giới phê bình với điểm số tuyệt đối trên Rotten Tomatoes. Thành công của phim không dừng lại ở phòng vé, khi tạo nên một cuộc cách mạng về công nghệ hình ảnh, thúc đẩy sự phát triển của đồ họa máy tính, ngành công nghiệp game, kỹ thuật dựng hình và thậm chí cả nghiên cứu robot...

Từ nền móng ấy, Toy Story nhanh chóng phát triển thành một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử. Phần phim thứ 2 tiếp tục chinh phục khán giả toàn thế giới với doanh thu gần nửa tỷ USD. Toy Story 3 trở thành phim hoạt hình đầu tiên của Pixar vượt mốc 1 tỷ USD toàn cầu và thành tích tương tự lặp lại với Toy Story 4. Tổng doanh thu của cả loạt hiện vượt 3 tỷ USD , kèm theo nhiều giải thưởng danh giá mà trong đó không thể không nhắc tới hai tượng vàng Oscar cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Toy Story 5 ra mắt sau 7 năm kể từ phần 4.

Nếu nhìn ở góc độ kỹ thuật, Toy Story tạo nên cuộc cách mạng về hoạt hình 3D. Nhưng nếu chỉ có công nghệ, loạt phim khó có thể giữ nguyên sức hút sau ba thập kỷ như thế. Công nghệ đồ họa của phần phim gốc nay đã không còn vượt trội nếu đặt cạnh những chuẩn mực hiện đại, song câu chuyện về Woody và Buzz Lightyear vẫn đủ sức khiến nhiều thế hệ khán giả rung động mỗi lần chứng kiến. Điều đó cho thấy thành tựu lớn nhất của Pixar chưa bao giờ nằm ở công nghệ, mà là khả năng kể chuyện.

Toy Story luôn biết cách biến những món đồ chơi vô tri thành tấm gương phản chiếu đời sống con người. Ẩn sau lớp vỏ của một phim phiêu lưu dành cho thiếu nhi là những câu chuyện về nỗi sợ bị thay thế, cảm giác cô đơn, khủng hoảng bản sắc, tình bạn, tình yêu, gia đình và hành trình trưởng thành... Pixar lựa chọn đồ chơi, vật gắn bó mật thiết với tuổi thơ mỗi người, để kể những câu chuyện mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng có thể nhìn thấy chính mình trong ấy.

Woody là minh chứng rõ nhất cho nhận định này. Nỗi sợ Buzz Lightyear xuất phát từ cảm giác lần đầu tiên thấy giá trị của bản thân trong mắt cậu chủ bị lung lay. Đó là nỗi lo rất con người khi một cá thể bắt đầu tự vấn liệu mình còn vai trò, chỗ đứng trong tâm trí người khác. Chính từ điểm chạm này, Toy Story vượt khỏi giới hạn của một bộ phim hoạt hình để trở thành câu chuyện về hành trình đi tìm giá trị của mỗi cá nhân.

Nếu phần phim gốc gắn với tuổi thơ, nơi mọi cảm xúc xoay quanh mong muốn được yêu thương và nỗi sợ bị thay thế, Toy Story 2 lại mở rộng câu hỏi về ý nghĩa tồn tại, về việc lựa chọn giữa sự an toàn hay tự do. Trong khi ở Toy Story 3 và Toy Story 4, câu chuyện chuyển sang những suy tư về sự trưởng thành, về những cuộc chia ly và hành trình học cách buông bỏ để bước tiếp.

Không chỉ nhân vật chính, ngay cả các phản diện của Toy Story cũng hiếm khi được xây dựng theo mô típ thiện - ác thông thường. Sid là hiện thân của một đứa trẻ thiếu sự quan tâm, Stinky Pete mang trong mình sự cay đắng vì cả đời chưa từng được lựa chọn, Lotso là bi kịch của một cá thể từng hết lòng yêu thương nhưng bị bỏ rơi đến mức đánh mất niềm tin vào tất cả...

Điều khiến Toy Story có sức hút lâu bền là câu chuyện sâu sắc.

Thích nghi

Không chỉ có tiếng cười và những câu chuyện vui nhộn, sặc sỡ, Toy Story chưa bao giờ né tránh những chủ đề về sự mất mát, chia ly. Trong con mắt của trẻ thơ, loạt phim là cuộc phiêu lưu lý thú của Buzz và Woody, trong khi điều khiến khán giả trưởng thành trăn trở lại là sự suy tư về thời gian, ký ức và giá trị bản thân sau những thước phim ấy.

Có lẽ cũng vì luôn tìm được những câu hỏi mới để đối thoại với từng thế hệ khán giả mà sau 3 thập kỷ, Toy Story vẫn còn nguyên sức sống. Phần 5 tiếp tục kế thừa tinh thần ấy, nhưng lần này đặt các nhân vật trước thử thách mang đậm dấu ấn của kỷ nguyên số.

Dự án được dẫn dắt dưới bàn tay đạo diễn Andrew Stanton, người từng góp phần tạo nên thành công của Finding Nemo, WALL E và đồng biên kịch hai phần đầu của thương hiệu. Toy Story 5 đưa khán giả trở lại gặp gỡ Woody, Buzz Lightyear và nhóm bạn cũ. Ở cuối phần trước, chàng cảnh sát trưởng Woody đã lựa chọn rời đi cùng Bo Peep, nhường quyền lãnh đạo"phòng đồ chơi lại cho Buzz và Jessie.

Cô bé Bonnie nay đã 8 tuổi, bắt đầu thay đổi sở thích và dần xa rời những món đồ chơi truyền thống. Để giúp con gái có thêm niềm vui, gia đình đã mang về chiếc máy tính bảng thông minh mang tên Lilypad. Sự xuất hiện của món đồ công nghệ khiến đám đồ chơi truyền thống một lần nữa lo sợ rằng chúng rồi sẽ sớm chìm trong quên lãng.

Nếu các phần trước khai thác nỗi sợ bị thay thế bởi một món đồ chơi mới, thì phần phim này đẩy xung đột lên một cấp độ khác khi đối tượng thay thế không còn là một nhân vật hữu hình mà là công nghệ.

Lilypad đại diện cho sự thông minh, tiện lợi và khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tức thời, trong khi nhóm đồ chơi cũ đại diện cho trí tưởng tượng, ký ức và sự kết nối cảm xúc. Xung đột giữa hai bên không đơn thuần là cuộc cạnh tranh, mà là câu hỏi về giá trị của những hình thức giải trí trong đời sống hiện đại.

Toy Story là một trong số thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử.

Ở tầng nghĩa rộng hơn, câu chuyện của Bonnie cũng phản chiếu trải nghiệm của người trưởng thành. Việc bước vào môi trường mới, thay đổi công việc hay chuyển sang một giai đoạn sống khác đều đi kèm cảm giác lạc lõng và nhu cầu được kết nối, muốn "thuộc về một nơi nào đó". Trong bối cảnh ấy, việc giữ kết nối trở thành thử thách không chỉ dành cho trẻ em mà còn với cả những người đã trưởng thành.

Sau nhiều phần phim, Jessie cuối cùng có cơ hội trở thành trung tâm của câu chuyện. Đây là lựa chọn hợp lý của Toy Story khi Woody và Buzz đã có một hành trình phát triển gần như trọn vẹn. Đáng khen ở chỗ Pixar vẫn đang tiếp tục tìm cách làm mới chính mình bằng việc khai thác chiều sâu các nhân vật khi đặt trong những vấn đề xã hội hiện đại, thay vì chỉ dựa vào sự hoài niệm của khán giả về một thương hiệu đã có tên tuổi.