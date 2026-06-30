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Giải trí

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Thế khó của Quang Tuấn

  • Thứ ba, 30/6/2026 16:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phòng vé tháng 7 chứng kiến sự lên ngôi của loạt dự án quốc tế. Trong khi, phim Việt chỉ có tác phẩm kinh dị "Quỷ bắt hồn", do Quang Tuấn đóng chính.

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Mở màn cho bữa tiệc điện ảnh tháng 7 là sự trở lại của “hội chuối vàng” Minions từng khuấy đảo phòng vé toàn cầu. Minions & Quái vật kể câu chuyện về cách các Minions chinh phục Hollywood để trở thành những ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Trước đó, phim đã có 2 ngày chiếu đặc biệt tại Việt Nam và mang về doanh thu 26 tỷ đồng.

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Leviticus ra mắt tại Việt Nam sau khi gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Sundance. Tác phẩm lấy bối cảnh tại một cộng đồng Cơ Đốc giáo bảo thủ ở một thị trấn nhỏ biệt lập thuộc nước Úc. Tại đây, những ham muốn bị đàn áp đã hóa thành thế lực quỷ dị nuốt chửng bất kỳ ai dám xúc phạm đến đức tin và luật lệ. Câu chuyện xoay quanh hai thiếu niên Naim và Ryan, những người bị ép buộc phải tham gia vào các liệu pháp khắc nghiệt.

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Moana là phiên bản live-action tái hiện lại tác phẩm hoạt hình của Disney từng nhận về đề cử Oscar. Trong phần phim này, cô gái kiên cường Moana một lần nữa đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của đại dương bao la, lần đầu tiên rời xa hòn đảo quê hương Motunui để dấn thân vào sóng gió, đồng hành cùng vị á thần Maui. Cả hai đối mặt với nhiều hiểm nguy trên biển cả nhằm mục đích khôi phục lại sự thịnh vượng và bình yên cho dân tộc.
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Phim Việt hiếm hoi ra rạp tháng 7 là Quỷ bắt hồn. Phim kể về một gia đình rơi vào chuỗi hiện tượng siêu nhiên quỷ dị. Người cha buộc phải đối đầu với các thế lực tà ác để bảo vệ con khỏi việc bị đoạt mất linh hồn. Tác phẩm có Quang Tuấn đóng chính rơi vào thế khó khi công chiếu cùng thời điểm với Moana, trong khi bom tấn The Odyssey ra mắt chỉ một tuần sau đó.

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Một trong số bom tấn Hollywood được mong chờ nhất tháng 7 là The Odyssey, đứa con tinh thần tiếp theo của đạo diễn quái kiệt Christopher Nolan. Thuộc thể loại hành động, thần thoại, tác phẩm lần đầu tiên đưa thiên sử thi kinh điển, vĩ đại của Homer lên màn ảnh rộng. Dự án quy tụ dàn sao đình đám như Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron…
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Đến hẹn lại lên, chàng thám tử trung học siêu phàm trong thân hình tí hon Edogawa Conan trở lại rạp Việt với Detective Conan The Movie: Fallen Angel of the Highway. Ở phần phim này, Conan cùng gia đình Ran, Sonoko, đội thám tử nhí và Sera Masumi đến tham dự một sự kiện mang tên Lễ hội Moto Kanagawa. Tuy nhiên, biến cố xảy đến khi một tay lái bí ẩn mang biệt danh “Quái Xế Đen” xuất hiện.

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Khép lại bữa tiệc điện ảnh tháng 7 là Spider-Man: Brand New Day. Sau các sự kiện của phần phim trước đó, Peter Parker giờ đây phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới khi cả thế giới quên mất danh tính của mình. Không còn những người bạn thân thiết, không còn sự hỗ trợ từ các Avengers hay công nghệ của Tony Stark, Peter buộc phải học cách chiến đấu một mình và trở thành người hùng đường phố đúng nghĩa.

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31:1854 hôm qua

Tống Khang

Ảnh: NSX

Quỷ bắt hồn Spider-man người nhện the odyssey

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