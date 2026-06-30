Thế khó của Quang Tuấn

Leviticus ra mắt tại Việt Nam sau khi gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Sundance. Tác phẩm lấy bối cảnh tại một cộng đồng Cơ Đốc giáo bảo thủ ở một thị trấn nhỏ biệt lập thuộc nước Úc. Tại đây, những ham muốn bị đàn áp đã hóa thành thế lực quỷ dị nuốt chửng bất kỳ ai dám xúc phạm đến đức tin và luật lệ. Câu chuyện xoay quanh hai thiếu niên Naim và Ryan, những người bị ép buộc phải tham gia vào các liệu pháp khắc nghiệt.