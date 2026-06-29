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Giải trí

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Sốt vì V (BTS)

  • Thứ hai, 29/6/2026 19:52 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Thành viên BTS đang khiến giới mộ điệu thời trang bàn luận sôi nổi với màn xuất hiện tại các sự kiện thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week.

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Truyền thông Hàn Quốc đưa tin V vừa tạo nên làn sóng bùng nổ trên mạng xã hội khi tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của Celine, diễn ra tại Paris, Pháp vào ngày 28/6 (giờ địa phương). Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), hashtag TAEHYUNGxCELINE nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 xu hướng toàn cầu.
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Chỉ sau 30 phút kể từ khi show diễn bắt đầu, các bài đăng liên quan đến thành viên BTS đã vượt mốc 1 triệu lượt nhắc đến, đồng thời thu về hơn 4 triệu lượt tương tác. Sau 2 giờ, lượng nhắc đến tăng lên 2,2 triệu, còn tổng tương tác đạt 7,5 triệu. Nam ca sĩ thành tâm điểm chú ý với set đồ nổi bật tại sự kiện.

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V diện sơ mi đỏ rực cài cúc hờ tạo cảm giác phóng khoáng, kết hợp cùng áo blazer đỏ rượu vang tạo nên sự chuyển sắc hài hòa. Quần âu đen cạp cao giúp cân bằng tổng thể, kéo dài tỷ lệ cơ thể ngôi sao sinh năm 1995. Điểm nhấn nằm ở cách anh tiết chế phụ kiện: kính râm bản lớn, dây chuyền vàng mảnh, hoa tai và thắt lưng tối giản giúp tổng thể không bị rườm rà.
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Kiểu tóc vuốt rối với tông nâu sáng giúp tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo. V mang đến hình ảnh vừa cổ điển gợi nhớ phong cách rock chic thập niên 1970, vừa hiện đại theo tinh thần quiet luxury pha chút nổi loạn mà Celine đang theo đuổi. Với màn xuất hiện này, V tiếp tục khẳng định vị thế “chàng thơ” của nhà mốt cao cấp nước Pháp.

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Tại after party của Celine, V tiếp tục gây ấn tượng với diện mạo mang tinh thần thời trang Pháp đậm nét, pha trộn giữa vẻ cổ điển và sự nổi loạn đặc trưng của rock chic. Anh khoác hờ blazer đen có form vai rộng, bên trong là áo lụa họa tiết của Celine được cài hờ, khoét sâu phần cổ để phô diễn các lớp dây chuyền vàng. Chiếc mũ beret da trở thành điểm nhấn, gợi liên tưởng đến hình ảnh những nghệ sĩ Paris.

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Quần âu cạp cao màu be giúp tổng thể không bị nặng nề, trong khi các phụ kiện tối giản và kiểu make up phù hợp càng tôn lên đường nét gương mặt hài hòa của nam ca sĩ. Outfit này của V tiếp tục nhận về nhiều lời khen khi vừa mang vẻ sang trọng của thời trang cao cấp, vừa giữ được tinh thần tự do, thanh lịch - một hình ảnh rất gần với “DNA” mà Celine dưới thời Michael Rider hướng đến.

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.

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Ảnh: Star News, Nuna V

V Paris Fashion Week Celine

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