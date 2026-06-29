Tim trước khi vấp chỉ trích

Trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, Tim mặc áo đấu của tuyển Bồ Đào Nha có in chữ Ronaldo. Sau đó, anh cúi xuống một xô nước, trong đó có chiếc áo của tuyển Argentina in tên Messi. Tim dùng chiếc áo này để lau kính ôtô, sau đó vứt xuống sàn.

Hành động nói trên của Tim làm dậy sóng mạng xã hội, đặc biệt là fan đội tuyển Argentina. Dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích nam ca sĩ. Trước phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, Tim đã gỡ bỏ clip và đặt trang cá nhân về trạng thái hạn chế bình luận. Tài khoản của Tim hiện nhận về nhiều lượt thả cảm xúc "phẫn nộ".

Những ngày gần đây, Tim có nhiều bài đăng liên quan tới bóng đá. Anh thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Cristiano Ronaldo , tôn vinh chân sút sinh năm 1985 là "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời". Tim cũng không ngần ngại đôi co, đáp trả những bình luận đến từ cộng đồng fan Messi. Những bài đăng của nam ca sĩ gây ra nhiều bàn tán trái chiều.

Tim thời gian qua tích cực hoạt động mạng xã hội, chia sẻ nhiều thông tin về công việc và cuộc sống thường ngày. Loạt bài đăng của nam ca sĩ thường có nội dung hài hước, vui vẻ. Giọng ca Một vòng trái đất chơi thể thao khá thường xuyên. Ngoài tập gym, anh còn chơi bóng đá, pickleball...

Tim tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ, sinh năm 1987. Anh từng là một trong những gương mặt quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X. Sở hữu giọng hát tình cảm, Tim để lại dấu ấn với nhiều ca khúc như Một vòng trái đất, Chong chóng tình yêu, Món quà vô giá...

Ngoài ca hát, Tim còn lấn sân diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án như Bóng ma học đường, Hợp đồng bắt ma... Năm 2023, anh xuất hiện trong phim Hoa hồng cho sớm mai. Năm ngoái, Tim tham gia show truyền hình Sao nhập ngũ.

Những năm gần đây, sức hút của Tim không còn như trước. Nam nghệ sĩ không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thi thoảng nhận lời đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo. Thời gian rảnh, anh cùng gia đình và bạn bè đi du lịch.

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.