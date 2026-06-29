Phim kinh dị vẫn tràn lan ở rạp Việt sau công văn của Cục trưởng Điện ảnh

Rạp Việt tuần qua chứng kiến sự lên ngôi của loạt phim quốc tế. Trong khi, phim nội địa gần như mất dấu, chìm sâu dưới bảng tổng sắp.

Thống kê trên trang Box Office Vietnam cho thấy bảng tổng sắp rạp Việt có sự xáo trộn khá lớn trong tuần qua. Minions & Quái vật vươn lên vị trí top 1 chỉ sau 2 ngày chiếu đặc biệt, thu về 26 tỷ đồng . Riêng trong hôm cuối tuần, tác phẩm hoạt hình bán ra khoảng 120.000 vé trên gần 4.600 suất chiếu. Với các chỉ số khá ấn tượng, phim dự kiến sẽ gây sốt rạp Việt khi chính thức ra mắt từ 1/7.

Minions & Quái vật gây sốt ngay từ các suất chiếu đặc biệt.

Hai vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp thuộc về Ám ảnh và Bầy xác sống, thuộc thể loại kinh dị. Bộ đôi đều từng gây sốt tại quê nhà, trước khi được chiếu ở Việt Nam. Hưởng lợi từ việc phim nội địa Ma xó rời rạp, Ám ảnh và Bầy xác sống có thêm khoảng trống để tăng doanh thu. Tính tới tối 28/6, thành tích Ám ảnh là gần 30 tỷ đồng , trong khi Bầy xác sống dắt túi 75 tỷ đồng .

Lầu chú Hỏa là phim Việt hiếm hoi còn trụ lại trong top 5 bảng tổng sắp. Phim sau hơn 2 tuần chiếu đã mang về 71 tỷ đồng . Đây là con số đã có thể sinh lời cho nhà sản xuất, khi kinh phí làm phim ước tính chỉ khoảng 10 tỷ đồng (tức ngưỡng hòa vốn vào khoảng 20-25 tỷ).

Vị trí top 5 thuộc về một phim kinh dị khác là Backrooms: Thực thể quỷ quyệt. Tác phẩm của hãng nổi tiếng A24 là một trong những phim được đánh giá cao nhất năm nay, với câu chuyện và diễn xuất nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Dễ thấy, kinh dị vẫn là thể loại thống lĩnh rạp Việt hiện tại, với 4/5 phim dẫn đầu phòng vé.

Supergirl của DC chưa tạo được sức hút ở rạp Việt như kỳ vọng.

Tuần qua, một cái tên gây tiếc nuối là Supergirl, khi có mở màn khá ảm đạm ở rạp Việt với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng . Thể loại siêu anh hùng thời gian gần đây không còn sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ tại rạp Việt. Chưa kể, nữ siêu nhân của DC cũng không phải thương hiệu quá quen thuộc với khán giả Việt.

Hai phim Việt Mesdames Thanh Sắc và Ốc mượn hồn đều giảm nhiệt sâu. Ốc mượn hồn đã mang về 16 tỷ đồng , hiện tại hầu như không bán được vé, ngày rời rạp không còn xa. Mesdames Thanh Sắc của Thanh Hằng đối diện nguy cơ thua lỗ khi phim tới nay mới mang về 14 tỷ, trong khi ngưỡng hòa vốn theo dự đoán tối thiểu ở mức 60 tỷ.