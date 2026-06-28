Nhật Trường lên tiếng sau khi bị 'bóc phốt'

Trước nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về vấn đề đời tư, Nhật Trường vừa có động thái lên tiếng làm rõ.

Sáng 28/6, trên trang cá nhân, Đỗ Nhật Trường (Otis) có bài đăng trên trang cá nhân, lên tiếng về chuyện đời tư gây bàn tán thời gian qua. Diễn viên khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

"Trong nhiều năm qua, mình đã lựa chọn im lặng trước rất nhiều thông tin không đúng sự thật về bản thân. Mình im lặng không phải vì những điều đó là đúng, mà vì mình tin rằng thời gian và những gì mình làm sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất", anh viết.

Nam diễn viên cho biết hiện tại, anh nhận ra việc bản thân giữ im lặng suốt thời gian dài khiến nhiều người hiểu lầm. Công việc của anh cũng bị ảnh hưởng không ít bởi những tin đồn thất thiệt về chuyện đời tư.

Đỗ Nhật Trường phủ nhận những tin đồn về đời tư trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Nhật Trường chia sẻ thêm: "Mình không mong tất cả mọi người đều phải tin mình ngay lập tức. Nhưng mong mọi người hãy nhìn nhận mình thông qua những gì mình đã và đang làm, thay vì những lời đồn chưa được kiểm chứng. Mình tôn trọng quyền có ý kiến của mỗi người, nhưng cũng mong danh dự và uy tín của mình được tôn trọng như bất kỳ ai khác".

Bài đăng của Nhật Trường thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ đồng cảm và động viên nam diễn viên vượt qua áp lực.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những bài đăng bàn tán về quá khứ, đời tư của Đỗ Nhật Trường. Một số tài khoản ẩn danh chia sẻ thông tin nam diễn viên từng có nhiều "phốt" ngay từ thời học trung học. Thậm chí, còn có những đồn đoán về việc anh "cặp kè phú bà" để được bao nuôi, hay quen nhiều cô gái sau đó chối bỏ... Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận trái chiều.

Đỗ Nhật Trường sinh năm 1997, được biết đến qua một số bộ phim chiếu mạng như Chàng trai của em, Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký, Friendzone. Sau đó, anh tiếp tục được chú ý qua các phim truyền hình và điện ảnh như Bằng chứng vô hình, Quý cô thừa kế 2, Không ngại cưới, chỉ cần lý do…

Nam diễn viên từng tham gia Anh trai “say hi” mùa 2, nhưng phần thể hiện trong chương trình khá mờ nhạt. Do đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên này bị loại sớm, không thể lọt vào vòng thi cuối cùng.