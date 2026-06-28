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Giải trí

Đám cưới Moon Chae Won

  • Chủ nhật, 28/6/2026 10:45 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Nữ diễn viên "The Princess’s Man" tổ chức hôn lễ vào ngày 28/6. Công ty quản lý của người đẹp trước đó lên tiếng phủ nhận thông tin cô "cưới chạy bầu".

Theo OSEN, Moon Chae Won tổ chức hôn lễ tại Seoul vào chiều 28/6. Chồng nữ diễn viên là người ngoài ngành giải trí. Đám cưới được tổ chức riêng tư với sự tham dự của người thân hai bên gia đình, cùng một số đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí của cô dâu.

Thông tin Moon Chae Won tổ chức đám cưới được công bố lần đầu vào tháng 4. Khi đó, diễn viên tự tay viết thư gửi người hâm mộ. Người đẹp bày tỏ cảm xúc hồi hộp, háo hức khi chuẩn bị xây dựng tổ ấm, đồng thời tiết lộ sẽ trở lại với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng hơn sau khi kết hôn.

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Ảnh cưới của Moon Chae Won. Ảnh: OSEN.

Việc Moon Chae Won bất ngờ thông báo lên xe hoa khiến nhiều tin đồn về danh tính chú rể xuất hiện. Dân mạng từng lan truyền thông tin nửa kia của nữ diễn viên là một bác sĩ da liễu, dựa trên nội dung một cuộc phỏng vấn Moon Chae Won từ 10 năm trước. Tuy nhiên, mỹ nhân sau đó đã trực tiếp bác bỏ thông tin này. Bên cạnh đó, trước nghi vấn cô "cưới chạy bầu", công ty quản lý Blitzway Entertainment cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trước thềm hôn lễ, bộ ảnh cưới được Moon Chae Won chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện váy cưới trắng tinh khôi, khoe vẻ đẹp thanh lịch và dịu dàng. Chiếc nhẫn cưới cô đeo được cho là đến từ một thương hiệu trang sức cao cấp của Pháp, có giá khoảng 12 triệu won.

Moon Chae Won ra mắt năm 2007 qua tác phẩm Reconstruction of Love. Năm 2016, cô chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Hiện tại, cô hoạt động dưới trướng của công ty Blitzway Entertainment. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án lớn như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man...

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.

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