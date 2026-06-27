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Giải trí

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Danh tính nam ca sĩ đang gây xôn xao MXH

  • Thứ bảy, 27/6/2026 06:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jaehyun đang trở thành chủ đề bàn luận giữa tin đồn hẹn hò. Nam ca sĩ sinh năm 1997 nổi tiếng với ngoại hình điển trai, là một trong những thành viên hút fan bậc nhất của NCT.

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Jaehyun, thành viên nhóm NCT, đang trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh và video trong chuyến nghỉ dưỡng lên trang cá nhân. Người hâm mộ phát hiện một cô gái tóc dài, mặc bikini trắng xuất hiện cùng Jaehyun khi tham gia trò chơi lặn biển. Điều này làm dấy lên tin đồn nam ca sĩ đang bí mật hẹn hò.

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Trước làn sóng bàn luận của dân mạng, Jaehyun sau đó đã có động thái lên tiếng phủ nhận. Nam ca sĩ cho biết đây là một người em họ của mình.

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Jaehyun sinh năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh gia nhập SM Entertainment từ năm 2012, được giới thiệu trong đội hình thực tập sinh SM Rookies vào cuối năm 2013 trước khi chính thức ra mắt cùng NCT U năm 2016 và NCT 127 vào cùng năm.

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Jaehyun được xem là một trong những gương mặt nổi bật của NCT nhờ ngoại hình được nhận xét như "bạch mã hoàng tử", với chiều cao 1,8 m cùng gương mặt cân đối, sống mũi cao, đôi mắt sắc nét. Nam ca sĩ sở hữu má lúm đồng tiền với nụ cười ngọt ngào, giúp anh dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện.

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Vẻ ngoài điển trai, lịch lãm giúp Jaehyun thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng thần tượng có ngoại hình nổi bật và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp lựa chọn. Thành viên NCT là đại sứ toàn cầu của thương hiệu Prada.

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Phong cách thời trang của Jaehyun hướng đến sự tối giản, sang trọng. Đời thường, anh ưa chuộng sự kết hợp giữa áo phông, sơ mi, quần jeans hoặc quần âu với các gam màu trung tính như đen, trắng, xám và be. Khi dự sự kiện, Jaehyun ghi dấu ấn với những bộ suit được cắt may tinh tế hoặc các thiết kế mang hơi hướm hiện đại, thanh lịch.

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Tháng trước, anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nam thần tượng đang tích cực tái xuất đường đua giải trí, bắt đầu bằng việc tổ chức fan-con tri ân người hâm mộ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

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Jaehyun hẹn hò NCT

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