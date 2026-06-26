Váy mạng nhện trên người Zendaya gây sốt

Diễn viên "Spider-Man" gây xôn xao khi mặc chiếc đầm lấy cảm hứng từ mạng nhện khi sải bước trên thảm đỏ.

Theo People, Zendaya trở thành tâm điểm chú ý với tạo hình lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện, khi tham dự buổi quảng bá bộ phim Spider-Man: Brand New Day tại London hôm 25/6.

Tại sự kiện, Zendaya diện chiếc váy đặc biệt do John Galliano thiết kế, thuộc bộ sưu tập Xuân 1997. Điểm nhấn của thiết kế là họa tiết mạng nhện đính đá lấp lánh ở phần lưng. Mặt trước của chiếc váy lụa mang họa tiết thiên thể, được trang trí bằng nhiều chi tiết trang sức với các mặt dây chuyền rủ xuống phần thân áo.

Để tổng thể trở nên hài hòa, Zendaya kết hợp đôi giày cao gót satin. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng bộ trang sức của Tiffany & Co., gồm đôi khuyên tai Sixteen Stone bằng bạch kim và vàng vàng đính kim cương, vòng tay Sixteen Stone cùng chất liệu và hai chiếc nhẫn kim cương thuộc cùng bộ sưu tập.

Zendaya với trang phục nổi bật tại sự kiện. Ảnh: GC Images.

Nhà tạo mẫu Law Roach, người đứng sau hình ảnh của Zendaya, sau đó chia sẻ đoạn video nữ diễn viên tạo dáng trên thảm đỏ trên mạng xã hội. "Đừng bao giờ thách tôi theo đuổi một chủ đề", ông chia sẻ đầy tự hào.

Trong suốt chiến dịch quảng bá phần phim mới của loạt Spider-Man, Law Roach và Zendaya đã liên tục xây dựng những bộ trang phục mang tính tri ân Người Nhện.

Trước đó, ngày 23/6, tại buổi quảng bá ở Rome, Zendaya cũng diện bộ trang phục hai mảnh màu đỏ và xanh dương - hai màu biểu tượng của Spider-Man - đến từ bộ sưu tập năm 1997 của Versace, được làm mới với hiệu ứng lấp lánh.

Đến ngày 22/6, cũng tại Rome, cô chọn một set đồ da hai mảnh khoe vòng eo, kết hợp cùng đôi khuyên tai hình mạng nhện màu xanh ánh kim của Lydia Courteille khi tạo dáng bên ông xã Tom Holland.

Dù phần lớn những bộ trang phục theo chủ đề Spider-Man đều thuộc dòng thời trang cao cấp, Zendaya cũng mang đến một lựa chọn gần gũi hơn trong sự kiện tại Paris ngày 24/6. Cô mặc chiếc áo phông Spider-Man phong cách vintage có giá chỉ 34,99 USD , được Law Roach tìm thấy trên eBay.