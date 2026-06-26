Vợ chồng Ốc Thanh Vân đến Australia

Diễn viên "Heo năm móng" cùng chồng và các con có kỳ nghỉ dưỡng kéo dài vài tuần tại Melbourne, Australia.

Hôm 25/6, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân chia sẻ vừa đặt chân đến Melbourne vào lúc sáng sớm cùng 3 con nhỏ. Chồng cô là Trí Rùa đã đến trước vợ con một ngày. Trong video nữ diễn viên chia sẻ, chồng cô ra sân bay đón, vui mừng ôm vợ con sau khi hạ cánh an toàn.

"Sau một năm về Việt Nam, chúng tôi trở lại để tận hưởng mùa đông Australia. Các con vừa nghỉ hè là gia đình lên đường", diễn viên chia sẻ. Ban đầu, Ốc Thanh Vân dự định sẽ cùng 3 con đến trước vì ông xã bận công tác. Tuy nhiên, con trai cô bất ngờ bị dị ứng, phải nhập viện nên cô phải đổi vé máy bay sáng ngày khác. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định.

Diễn viên Heo năm móng cho biết tại Melbourne, gia đình cô đang thuê một căn nhà để sinh sống. "Ở Melbourne, chúng tôi không thuê khách sạn mà thuê nhà như thế này tại vì có cảm giác rất thân thuộc với thành phố này và từng ở đây. Chúng tôi thuê đúng căn nhà cũ luôn để tụi nhỏ thăm lại bạn bè".

Gia đình Ốc Thanh Vân sang Australia nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV.

Ốc Thanh Vân dự định cùng hai con tận hưởng kỳ nghỉ khoảng một tháng, còn ông xã sẽ về Việt Nam trước.

Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, kịch nói... Năm 2008, Ốc Thanh Vân kết hôn với doanh nhân Trí Rùa. Cặp đôi có 3 người con, lần lượt là Coca, Cola và Cacao.

Xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân được khán giả biết tới qua nhiều bộ phim như Hương phù sa, Ngã rẽ cuộc đời, Cô gái xấu xí, Lật mặt: 48h... Gần đây nhất, diễn viên xuất hiện trong Heo năm móng, một phim kinh dị thu hơn trăm tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên cho biết những năm qua, sân khấu là “chốn đi về” của cô. Với điện ảnh, Ốc Thanh Vân “không mong cầu phải là ngôi sao, lúc nào cũng tỏa sáng nhưng cũng không có ý định làm việc này trong nhạt nhòa, lướt qua, không ai biết mình là ai và không ai nhớ mình đã có những tác phẩm nào”.