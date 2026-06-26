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Giải trí

Vợ chồng Victor Vũ sau loạt phim trăm tỷ

  • Thứ sáu, 26/6/2026 06:00 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sau thành công của "Người vợ cuối cùng" và "Thám tử Kiên", cặp vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất trở lại với dự án điện ảnh "Chiến bào", lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Hôm 25/6, sự kiện công bố dự án điện ảnh Chiến bào diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. Đây là tác phẩm tiếp theo do Victor Vũ cầm trịch, sau khi hoàn thành quá trình ghi Thám tử Kiên phần 2.

Chiến bào lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc. Lấy bối cảnh giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, Chiến bào kể về hành trình của vua Lê Lợi khi còn là chàng trai xứ Thanh mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng giành lại tự do cho dân tộc. Từ Hội thề Lũng Nhai với 19 vị hào kiệt ban đầu, ngọn lửa khởi nghĩa dần lan rộng, quy tụ sức mạnh của muôn dân, tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam.

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Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Tại sự kiện, Victor Vũ chia sẻ: “So với các phim có bối cảnh cổ trang khác tôi từng thực hiện như dã sử Thiên mệnh anh hùng, trinh thám cổ trang như hai phần Thám tử Kiên, thì Chiến bào là một phim thuộc thể loại sử thi - lịch sử. Đối với dự án này, tôi và ê-kíp muốn khai thác và thể hiện sự khốc liệt của cuộc chiến, diễn ra trong một giai đoạn thăng trầm của lịch sử nước nhà. Đây là câu chuyện của những người bình thường làm nên điều phi thường, rồi từ đó trở thành những vị anh hùng lớn của dân tộc, đem lại tự do, hoà bình cho đất nước”.

Từ góc độ nhà sản xuất, Đinh Ngọc Diệp không tiết lộ chi phí sản xuất cụ thể của Chiến bào, nhưng cô cho biết đây là một dự án tâm huyết được đầu tư lớn. Đinh Ngọc Diệp tự tin đứa con tinh thần của hai vợ chồng sẽ được đón nhận khi đây là giai đoạn phim lịch sử đang được quan tâm.

"Khán giả trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ có nhu cầu giải trí, mà ngày một hứng thú tìm hiểu và tìm đến các tác phẩm nói về cội nguồn dân tộc. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho các nhà làm phim mạnh dạn thực hiện những câu chuyện có tính tầm vóc hơn. Về Chiến bào, chúng tôi cũng không dám dùng những từ ngữ như 'hoành tráng' hay 'bom tấn', mà muốn tiếp cận, tái hiện một giai đoạn lịch sử bằng tinh thần khiêm nhường và đầy cẩn trọng", cô chia sẻ.

Chiến bào hiện trong giai đoạn tiền kỳ, dự kiến bấm máy vào đầu năm 2027 và ra mắt năm 2028. Trước khi thực hiện Chiến bào, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp đã dắt túi nhiều phim gây được tiếng vang tại phòng vé như Thám tử Kiên (250 tỷ đồng), Người vợ cuối cùng (100 tỷ đồng), Mắt biếc (180 tỷ đồng)...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

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Tống Khang

Victor Vũ Victor Vũ Chiến bào lam sơn khởi nghĩa phim lịch sử

  • Vũ Quốc Việt

    Vũ Quốc Việt

    Vũ Quốc Việt, thường được gọi là Victor Vũ là một đạo diễn phim, nhà biên kịch phim, nhà sản xuất phim và dựng phim người Mỹ gốc Việt. Bộ phim đầu tiên Victor Vũ đạo diễn là phim ngắn mang tên "Firecracker" (1997). Anh nổi tiếng qua các bộ phim hài "Chuyện tình xa xứ", "Cô dâu đại chiến", phim cổ trang võ thuật "Thiên Mệnh Anh Hùng". Victor giành giải thưởng "Đạo diễn điện ảnh xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng (2012).

    Bạn có biết: Quả tim máu là bộ phim thành công nhất của Victor Vũ về phương diện thương mại. Ra mắt năm 2014, Quả tim máu đạt doanh thu phòng vé 86 tỷ đồng

    • Ngày sinh: 25/11/1975
    • Nơi sinh: California, Mỹ
    • Vợ: Đinh Ngọc Diệp
    • Phim tiêu biểu: Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu, Lôi báo,...

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