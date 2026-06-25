Tiếc cho Thanh Hằng

Thay vì được nhắc đến bởi nội dung câu chuyện hay thông điệp xã hội, "Mesdames Thanh Sắc" những ngày qua lại trở thành tâm điểm bàn luận theo cái cách chẳng ai ngờ tới.

Giữa thời điểm phim kinh dị, hoạt hình chiếm lĩnh rạp Việt, Mesdames Thanh Sắc của đạo diễn Thắng Vũ ra mắt mang theo màu sắc khác biệt. Bộ phim tâm lý lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen gây chấn động Sài Gòn thập niên 1960, đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh. Nữ siêu mẫu đảm nhận vai Cầm Thanh - đệ nhất vũ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, tình yêu và thù hận, kéo theo tấn bi kịch khủng khiếp.

Thế nhưng, thay vì được nhắc đến bởi nội dung câu chuyện hay thông điệp xã hội, Mesdames Thanh Sắc những ngày qua lại trở thành tâm điểm bàn luận theo cái cách chẳng ai ngờ tới. Và tất cả đều xoay quanh Thanh Hằng.

"Dừng xe đi" phủ kín mạng xã hội

Mesdames Thanh Sắc theo chân Cầm Thanh, từ một cô gái trẻ lang bạt ngoài đường phố được bà chủ vũ trường Madame Sắc cưu mang, từng bước trở thành ngôi sao sáng nhất Kim Đô.

Sau nhiều năm hoạt động, cô cũng phải tới lúc “hết thời”, bị đàn em lăm le soán ngôi. Khi bí mật ngoại tình với Bá Dũng, chồng của bà chủ, bị bại lộ, Cầm Thanh và Madame Sắc trở thành kẻ thù. Hai người đàn bà âm thầm đấu đá, triệt hạ lẫn nhau, không hay biết rằng sự mù quáng sẽ đẩy họ vào cảnh mất đi tất cả.

Thanh Hằng trở thành tâm điểm bàn tán.

Dạo một vòng các diễn đàn về phim ảnh lẫn trang mạng xã hội, không khó bắt gặp những hình ảnh, video ngắn cắt ra từ Mesdames Thanh Sắc xuất hiện dày đặc. Chúng bị đem ra mổ xẻ, bàn tán, thậm chí bị xào nấu thành “nguyên liệu” cho những meme hài hước. Loạt bài viết này nhận được lượt tiếp cận lớn, nhiều video thậm chí thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Một trong số phân cảnh đang viral là khi nhân vật Cầm Thanh ngồi trên chiếc xe do trưởng ti Bá Dũng (Lương Thế Thành) cầm lái. Trải qua nhiều biến cố, cả hai chạy trốn khỏi bà chủ vũ trường đang lên cơn ghen tuông điên loạn.

Cầm Thanh không thể kìm nén được nỗi uất ức khi toàn bộ gia sản bị đối thủ làm cho sụp đổ trong chớp mắt. Cô van nài người tình dừng xe để mình ở lại trả thù. Cảnh tượng Cầm Thanh ngồi trên ghế phụ, miệng mếu máo nói "Dừng xe đi" lặp lại nhiều lần nhận được sự chú ý. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đoạn phim nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hàng loạt video parody, lồng tiếng, remix âm thanh và chế ảnh xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thậm chí trở thành trend được nhiều người hưởng ứng.

Thanh Hằng, với câu thoại ngắn, bị nhận xét khiên cưỡng, thiếu cảm xúc, đối lập với biểu cảm méo mó trên gương mặt. Không ít luồng ý kiến cho rằng cảnh phim kỳ quặc, lạc quẻ như thể bị tách ra khỏi đường dây chuyện phim.

“Dừng xe đi” của Thanh Hằng theo đó bị réo tên trong danh sách những câu thoại “thảm họa” của điện ảnh Việt thời gian qua, đặt cạnh "Nguy hiểm lắm. Em nói không" của Quỳnh Thy trong Một thời ta đã yêu, hay "Chị là người an toàn" của Xuân Lan trong Thẩm mỹ viện âm phủ. Điểm chung là các cảnh này khi bị tách khỏi ngữ cảnh câu chuyện bỗng trở nên gượng gạo, dễ bị biến thành trò đùa tập thể.

Không riêng cảnh ngồi trên xe, hình ảnh khác của Thanh Hằng trong phim cũng bị đem ra bàn tán. Phân đoạn khóc lóc dưới mưa trong bộ váy ướt sũng và biểu cảm đau đớn sau biến cố của nhân vật xuất hiện nhan nhản trong các video tổng hợp trên mạng xã hội, với nhiều lời bình luận thiếu tích cực. Một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của nữ diễn viên bị kịch hóa, mang màu sắc sân khấu nhiều hơn điện ảnh.

Hiệu ứng đám đông khiến những đánh giá tiêu cực lan rộng trên mạng xã hội, trở thành khủng hoảng thực sự với Mesdames Thanh Sắc.

Sau 1 tuần ra mắt, doanh thu phim theo ghi nhận mới đạt 11 tỷ đồng (tính đến chiều 24/6) - con số khiêm tốn so với mặt bằng phim nội địa. Các chỉ số phòng vé của tác phẩm cũng đang giảm nhanh chóng, kéo theo viễn cảnh thua lỗ tiến đến rất gần nếu phim không tạo được cú lội ngược dòng trong những ngày tới.

Mesdames Thanh Sắc mới thu 11 tỷ đồng .

'Mesdames Thanh Sắc' sai ở đâu?

Thực tế, những cảnh phim trên không thể gói gọn hành trình cảm xúc của nhân vật. Cầm Thanh của Mesdames Thanh Sắc được xây dựng không qua một vài câu thoại hay khoảnh khắc cảm xúc, mà được đặt ở trung tâm với hành trình tâm lý biến động phức tạp, từ một cô gái lang bạt lề đường mang khát vọng đổi đời, bị dòng thời gian và bối cảnh xã hội bào mòn, đứng trước sự thật bị thất thế cho tới khi lạc lối trong ghen tuông và cuối cùng là thức tỉnh để buông bỏ hận thù nặng trĩu.

Vì thế, đây là một vai diễn không hề dễ dàng với Thanh Hằng. Không phủ nhận diễn viên sau nhiều năm trở lại đã có sự chín muồi, trưởng thành hơn về diễn xuất. So với thời Mẹ chồng, Tháng năm rực rỡ hay Chị chị em em, Thanh Hằng của Mesdames Thanh Sắc đã tiết chế, sử dụng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn thay vì lệ thuộc vào lời thoại. Một số phân đoạn nội tâm cho thấy diễn viên có sự dụng công trong cách quan sát, lột tả cảm xúc nhân vật.

Thanh Hằng, với nỗ lực đáng ghi nhận ấy, vốn đã có thể tạo được thiện cảm, dù nội dung phim tất nhiên còn những thiếu sót. Song, điều đã đẩy Mesdames Thanh Sắc vào khủng hoảng lại nằm ở cách truyền thông sai lầm.

Thực tế, tranh cãi về phim xuất hiện ngay từ trước thời điểm công chiếu. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, nhiều khán giả đã đặt dấu hỏi về sự phù hợp của Thanh Hằng với nhân vật, khi cô trông “dừ” hơn hình dung về một vũ nữ nổi tiếng Sài Gòn thập niên 1960.

Thanh Hằng có nỗ lực, nhưng cũng còn hạn chế trong cách thể hiện.

Chưa dừng ở đó, cái tên Thanh Hằng liên tục gắn với những câu chuyện hậu trường, từ việc phải học nhảy nhiều tháng, thực hiện cảnh quay dưới mưa, lấy cảm xúc cho những đoạn cao trào hay bị nhúng xuống nước trong một cảnh đánh ghen...

Thế nhưng, hình ảnh diễn viên thay vì được đón nhận theo hướng nghiêm túc, hết mình vì sự nghiệp, lại diễn ra theo chiều ngược lại. Một bộ phận khán giả phản ứng ngược khi cho rằng Thanh Hằng cùng ê-kíp kể khổ, “màu mè” khi những vấn đề gặp phải là chuyện bình thường của nghề diễn, không cần thiết mang ra làm chất liệu truyền thông.

Cũng vì vậy, khán giả đại chúng đặt cái nhìn khắt khe hơn với diễn xuất của cô trong Mesdames Thanh Sắc. Nên khi người đẹp để lộ hạn chế, phản ứng thất vọng càng dễ bùng nổ.

Dù có sự nỗ lực, màn thể hiện của Thanh Hằng vẫn còn những khuyết điểm. Vào vai một đệ nhất vũ nữ, nhưng xuyên suốt phim, nữ diễn viên không có một cảnh nhảy nhót trọn vẹn tạo ấn tượng. Thanh Hằng trên sân khấu vẫn còn lóng ngóng với những bước nhảy có chút khô cứng. Nhìn vào Cầm Thanh của Thanh Hằng, thứ người xem thấy vẫn là đôi chân thon dài trong những bộ đầm lấp lánh, không phải bước nhảy điêu luyện hay thần thái hút hồn của một bông hồng được yêu thích bậc nhất Kim Đô.

Sự lỏng lẻo còn thể hiện ở chỗ Cầm Thanh được săn đón kể cả khi đã qua tuổi xuân sắc, mà theo lời Madame Sắc “Cầm thanh là đệ nhất vì ngoài uốn éo nó còn hiểu đàn ông”. Nhưng Thanh Hằng chưa thuyết phục được người xem tin vào điều ấy.

Cầm Thanh có sự nhạy cảm ở một cô gái thông minh, có lòng trắc ẩn dù đã nhiều năm lăn lộn chốn vũ trường, nhưng thiếu một chiêu trò, một thủ thuật hay đặc điểm cuốn hút nào đó nơi tính cách khiến người đối diện say đắm. Đó có thể là ánh mắt đưa tình, là nụ cười quyến rũ kiểu mật ngọt chết ruồi, hay sự bí ẩn trong cách giao tiếp, ứng xử khiến cánh đàn ông không thể cưỡng lại mong muốn được khám phá.

Thanh Hằng mắc lỗi lên tông giọng, thiếu chất tự sự và thừa chất biểu diễn, khiến những lời thoại như đang lơ lửng trong một vở kịch nào đó chứ không phải cuộc trò chuyện đời thường. Cách đài từ chưa cũng đủ cảm xúc, một vài cảnh mà điển hình là “dừng xe đi” trở nên gượng gạo.

Điều đáng tiếc nhất là Mesdames Thanh Sắc đã dành thời gian nuôi dưỡng tâm lý nhân vật, nhưng cả hai điểm rơi cảm xúc lớn nhất không hiệu quả. Lý do là cả hai bi kịch bị đánh ghen, sỉ nhục trước mặt người tình và mất trắng toàn bộ tài sản tích cóp đều dàn dựng vội vàng, chưa đủ khéo léo để người xem kịp thấu hiểu và đồng cảm với nhân vật.

Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn nằm ở Thanh Hằng khi tình huống biên kịch xây dựng chưa đủ thuyết phục. Thanh Hằng cũng có một vài khoảnh khắc tìm được đất tỏa sáng. Cô lột tả được một Cầm Thanh sống nghĩa tình, quan tâm an nguy của chị em; một Cầm Thanh nhạy cảm với vị thế đệ nhất, bải hoải trong sự cô độc, tiếc nuối khi đứng trước sân khấu đã nuôi dưỡng tên tuổi của mình suốt một thời; một Cầm Thanh tỉnh ngộ, trở lại mặt đất khi dát vàng lên người nhưng ánh mắt đậu lại phía cửa sổ, nơi những đứa trẻ cơ nhỡ cũng nhìn vào với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ như chính mình năm xưa…