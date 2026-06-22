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Giải trí

Báo động cho Thanh Hằng

  • Thứ hai, 22/6/2026 08:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ vừa chào sân, "Mesdames Thanh Sắc" do Thanh Hằng sản xuất kiêm đóng chính đã gặp trở ngại ở phòng vé khi lượng suất chiếu lẫn tốc độ kiếm tiền không cao.

Chính thức công chiếu từ 19/6, Mesdames Thanh Sắc đánh dấu màn tái xuất của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Trước khi ra mắt, phim có chiến dịch truyền thông tương đối bài bản, tạo được sự chú ý từ khá sớm.

Song thành tích phòng vé phim trong những ngày đầu lại tỏ ra không mấy khả quan. Kết thúc tuần chào sân, tác phẩm mới dắt túi 8,5 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt). Riêng trong hôm 19/6, dù là ngày cuối tuần, tác phẩm cũng chỉ mang về gần 2,2 tỷ, xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Dự án do Thắng Vũ cầm trịch bán ra khoảng 22.000 đầu vé trên 1.234 suất chiếu.

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Thanh Hằng đóng vai chính trong phim. Ảnh: NSX.

Đây là những con số đáng báo động với một phim Việt vừa ra mắt. Việc có các chỉ số phòng vé khá khiêm tốn trong tuần mở màn có thể đẩy bộ phim rơi vào cảnh nguy hiểm khi bị nhà rạp cắt giảm suất chiếu những ngày tới, dẫn đến việc càng khó kiếm tiền. Đó là chưa kể tuần này, phim siêu anh hùng Supergirl cùng loạt tác phẩm quốc tế khác ra mắt, khiến thị phần rạp càng bị chia nhỏ.

Theo ước tính, dự án do Thanh Hằng sản xuất kiêm đóng chính có kinh phí sản xuất không dưới 20 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát hành, truyền thông... Đồng nghĩa với việc tác phẩm phải thu tối thiểu 50-60 tỷ đồng mới mong chạm ngưỡng hòa vốn.

Bài toán đặt ra cho ê-kíp Mesdames Thanh Sắc lúc này là thay đổi chiến lược truyền thông phù hợp, giúp phim được thảo luận tích cực trên mạng xã hội và tạo viral tự nhiên - yếu tố sống còn với một dự án chiếu rạp. Sau những ngày chiếu đầu tiên, tác phẩm đang vướng khá nhiều bàn luận trái chiều, dù chất lượng không hẳn là thấp so với mặt bằng chung phim Việt.

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Supergirl công chiếu tại Việt Nam từ 26/6. Ảnh: NSX.

Trở lại với diễn biến phòng vé, những cái tên đang dẫn đầu vẫn là bộ ba phim kinh dị Bầy xác sống, Lầu chú Hỏa Ma xó.

Ra rạp cùng thời điểm, Bầy xác sống Lầu chú Hỏa bám đuổi thành tích sát nút. Cả hai đều đang tiến sát mốc doanh thu 60 tỷ đồng sau gần 2 tuần chiếu. Trong khi Ma xó sau 3 tuần ra mắt đã mang về khoản doanh thu 144 tỷ đồng, trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất năm 2026.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

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Tống Khang

Mesdames Thanh Sắc Thanh Hằng Thanh Hằng đánh ghen Hồng Ánh

  • Phạm Thị Thanh Hằng

    Phạm Thị Thanh Hằng

    Thanh Hằng, tên thật Phạm Thị Thanh Hằng, là một siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh (năm 2002) Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau đó cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Những cô gái chân dài" và liên tục gặt hái thành công với các bộ phim nổi tiếng như "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế" và "Mẹ chồng". Cô được mời làm giám khảo "Vietnam's Next Top Model" mùa 4, mùa 6 và mùa 7.

    Bạn có biết: Thanh Hằng từng đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Trái Đất" năm 2005.

    • Ngày sinh: 22/07/1983
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Phim tiêu biểu: Tuyết nhiệt đới, Tôi là ngôi sao, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X

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