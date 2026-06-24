MLee ở tuổi 34

Đầu năm ngoái, MLee chia tay bạn trai sau 7 năm gắn bó. Cô viết: "Gần 7 năm một hành trình cùng nhau. Bản thân đã sống trọn vẹn, hết lòng trong hành trình này, nên cũng không còn gì hối tiếc". Cả hai quen biết năm 2019 khi chung đội trong chương trình Cuộc đua kỳ thú, sau đó thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hợp tác trong một số dự án nghệ thuật. Từ khi chia tay Quốc Anh, MLee chưa công khai hẹn hò người mới.