MLee ở tuổi 34

MLee đón sinh nhật hôm 24/6. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khoe ảnh check-in tại Melbourne, Australia. Ở tuổi 34, giọng ca Cá cắn câu được nhận xét vẫn trẻ trung, cá tính. Cô thường xuyên thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang để làm mới bản thân. Trong loạt ảnh mới, MLee mặc đầm cúp ngực với các họa tiết gợi liên tưởng đến vảy rồng và hoa văn phương Đông. Kiểu tóc dài thẳng kết hợp mái bằng ngắn, mang hơi hướng futuristic, giúp gương mặt trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn.
MLee tích cực chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Để giữ gìn vóc dáng thon gọn, nữ ca sĩ kết hợp tập luyện chăm chỉ và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cô thường xuyên khoe ảnh tập gym, chơi các môn thể thao vận động. Thời gian gần đây, MLee còn học thêm tennis.
Cái tên MLee từng được gây chú ý trở lại khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (2023). Sau chương trình, cô thử sức ở lĩnh vực sắc đẹp khi thi Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp sau đó vào top 5 chung cuộc.
Song từ đó tới nay, MLee chưa có thêm nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Cô làm người mẫu ảnh cho một số thương hiệu, thi thoảng đi dự sự kiện. Thời gian rảnh, ca sĩ sinh năm 1992 cafe với bạn bè, đi du lịch và nghỉ dưỡng.
MLee theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính, lối trang điểm đậm tôn đường nét gương mặt sắc sảo. Người đẹp thường ưu tiên những trang phục ôm sát hoặc cắt xẻ, khoe đường cong cơ thể, hoặc bodysuit kết hợp cùng chân váy ngắn. MLee thay đổi phụ kiện linh hoạt, từ lắc tay, vòng cổ, dây chuyền hay kính râm, giúp tổng thể không bị nhàm chán.
Đầu năm ngoái, MLee chia tay bạn trai sau 7 năm gắn bó. Cô viết: "Gần 7 năm một hành trình cùng nhau. Bản thân đã sống trọn vẹn, hết lòng trong hành trình này, nên cũng không còn gì hối tiếc". Cả hai quen biết năm 2019 khi chung đội trong chương trình Cuộc đua kỳ thú, sau đó thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hợp tác trong một số dự án nghệ thuật. Từ khi chia tay Quốc Anh, MLee chưa công khai hẹn hò người mới.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.