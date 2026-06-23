Ngọc Quỳnh và bạn gái kém 7 tuổi hiện tại

Trên trang cá nhân, NSƯT Ngọc Quỳnh mới đây gây chú ý khi đăng tải ảnh khoe nhẫn cùng bạn gái, làm dấy lên tin đồn cả hai sắp kết hôn. Theo thông tin, hai người lên kế hoạch cho đám cưới vào tháng 9 tới.

Thời gian qua, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các chương trình sự kiện. Trên mạng xã hội, Ngọc Quỳnh liên tục chia sẻ ảnh chụp cùng bạn gái. Cả hai công khai thể hiện tình cảm, có nhiều tương tác thân mật.

Anh từng chia sẻ bản thân và bạn gái rất hợp tính cách, chưa bao giờ to tiếng, cãi vã. Hai người cố gắng thông cảm và chia sẻ với nửa kia trong cuộc sống. Thùy Anh còn là đồng nghiệp của Ngọc Quỳnh tại Nhà hát kịch Hà Nội, từng bắt tay trong một số vở diễn trên sân khấu. Ngoài công việc, đôi uyên ương thỉnh thoảng dành thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau.

“Hiện tại, gia đình hai bên đều rất yêu thương, ủng hộ chúng tôi. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc”, Thùy Anh từng chia sẻ về mối quan hệ với Ngọc Quỳnh. Cả hai những năm qua đã chuyển về sống chung, gọi nhau là vợ chồng. Thời gian đầu, mối quan hệ của cả hai từng gây bàn luận nhưng hiện tại được nhiều người chúc phúc.

Thùy Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cô từng tham gia một số bộ phim như Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu... Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai 13 tuổi.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, hơn Thùy Anh 7 tuổi. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Hoa cỏ may, Mùa lá rụng, Men say, Hoa hồng trên ngực trái, Biệt dược đen... Trước khi đến với Thùy Anh, Ngọc Quỳnh trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và 3 con riêng. Ở tuổi 46, Ngọc Quỳnh được nhận xét vẫn phong độ, nhiệt huyết với các dự án phim ảnh.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.