Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và bạn gái quấn quít không rời

Thời gian qua, Kylie Jenner và Timothée Chalamet liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng hay đi xem các trận bóng.

Theo Page Six, cặp sao có chuyến nghỉ dưỡng riêng tư, lãng mạn tại khu nghỉ mát Hamptons dịp cuối tuần qua. Nguồn tin cho hay đôi uyên ương đã dùng bữa tối tại nhà hàng nổi tiếng Sant Ambroeus East Hampton, sau đó ghé Tutto Cafe - một quán ăn phong cách Italy nổi tiếng với cà phê, bánh mì sandwich và các món tráng miệng đẹp mắt.

Kylie Jenner vừa đăng tải ảnh chụp ba vị kem khác nhau tại nhà hàng này, kèm chú thích ngắn gọn: “June” (Tháng 6).

Một nguồn tin khác chia sẻ rằng cặp đôi còn đi mua sắm tại một cửa hàng thời trang ở Sag Harbor. Jenner đã gọi điện cho con gái Stormi để hỏi ý kiến về một món đồ mà cô dự định mua cho bé.

Một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cặp sao hạng A dạo phố tại Sag Harbor hôm cuối tuần. Jenner diện áo ba lỗ trắng kết hợp quần dài, trong khi nam diễn viên phim Marty Supreme mặc áo polo tay dài kẻ sọc, quần jeans và đội mũ lưỡi trai của đội bóng chày New York Yankees.

Chalamet và bạn gái quấn quít không rời. Ảnh: Backgrid.

Chỉ vài giờ trước đó, cặp đôi được bắt gặp đạp xe quanh khu Manhattan, trước khi Chalamet tham dự lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của đội bóng rổ New York Knicks.

Tài tử hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt để ăn mừng chiến thắng của đội bóng yêu thích. Anh đi bộ giữa đám đông, liên tục đập tay người hâm mộ trong bộ trang phục mang đậm màu sắc New York Knicks. Có thời điểm, nam diễn viên còn đứng trên một chiếc xe buýt trong đoàn diễu hành và sử dụng micro để phát biểu trước hàng nghìn cổ động viên đang reo hò.

Dù không xuất hiện tại lễ diễu hành, Jenner từng nhiều lần đồng hành cùng bạn trai tới xem các trận đấu của New York Knicks trong giai đoạn play-off và chung kết NBA.

Cả hai liên tục bị bắt gặp thể hiện cử chỉ tình cảm trên khu vực khán đài. Thậm chí, họ còn diện trang phục đồng điệu khi theo dõi trận đấu thứ tư của loạt trận gặp San Antonio Spurs.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2023. Ban đầu, cả hai khá kín tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, Jenner thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai tại các lễ trao giải và trên thảm đỏ của nhiều sự kiện lớn.