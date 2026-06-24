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Giải trí

Người đẹp sinh năm 1995 công khai bạn trai

  • Thứ tư, 24/6/2026 20:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ki Hee Hyun, cựu thành viên nhóm nhạc nữ DIA, đã công khai mối quan hệ tình cảm với người mẫu Lee Sang Yoon, sau khi cả hai lộ ảnh hẹn hò.

Tờ Chosun đưa tin Ki Hee Hyun và Lee Sang Yoon gây xôn xao khi đăng tải một đoạn video ghi lại chuyến du lịch của họ tại Osaka, Nhật Bản lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Đi kèm video, cả hai chú thích: “Lần đầu đến Osaka và tạo nên những kỷ niệm cùng camera CCTV”. Đây được cho là động thái công khai sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cả hai hẹn hò bị CCTV ghi lại lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, cả hai nắm tay nhau đi dạo trên một con phố ở Osaka. Khi phát hiện camera CCTV, họ tươi cười rạng rỡ và cùng vẫy tay chào. Những cử chỉ thân mật tự nhiên giữa hai người khiến dân mạng thích thú.


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Cặp đôi công khai ảnh hẹn hò trên mạng xã hội. Ảnh: CNS.

Ngoài ra, cả hai còn chia sẻ những bức ảnh được chụp tại cùng địa điểm trong chuyến đi Nhật Bản trên mạng xã hội.

Ki Hee Hyun, sinh năm 1995, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ DIA vào năm 2015, đảm nhận vị trí trưởng nhóm và rapper chính.

Năm 2016, cô tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Produce 101 của Mnet và nhận được nhiều sự chú ý nhờ khả năng rap cùng kỹ năng trình diễn nổi bật. Tuy nhiên, cô không thể gia nhập nhóm dự án I.O.I khi chỉ xếp hạng 19 chung cuộc.

Sau khi DIA kết thúc hoạt động, Ki Hee Hyun được cho là đang làm việc tại một công ty giải trí với tư cách nghệ sĩ.

Trong khi đó, Lee Sang Yoon hiện hoạt động với vai trò người mẫu. Anh được công chúng biết đến rộng rãi hơn vào năm ngoái sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Heart Pairing của Channel A.

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