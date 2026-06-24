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Giải trí

'Nữ siêu nhân' gây bàn tán

  • Thứ tư, 24/6/2026 12:06 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Bom tấn về nữ siêu nhân đang trở thành đề tài bàn luận của cánh phê bình lẫn khán giả hâm mộ sau suất chiếu đặc biệt. Dự án có kinh phí theo tiết lộ vào khoảng 175 triệu USD.

Supergirl vừa có buổi chiếu đặc biệt cho báo giới, truyền thông trước thềm công chiếu vào ngày 26/6. Theo Deadline, tác phẩm do đạo diễn Craig Gillespie cầm trịch đang thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Cây bút Chris Killian của tờ Comicbook nhận định Supergirl là sự tổng hòa của những cái tên đình đám như Guardians of the Galaxy, True Grit Mad Max. Phim là một cuộc phiêu lưu không gian vừa bụi bặm, hài hước nhưng cũng có những khoảnh khắc sâu lắng bất ngờ.

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Vai nữ chính được giao cho Milly Alcock. Ảnh: DC Studios.

Chuyên gia truyện tranh này dành lời khen ngợi nữ chính Milly Alcock, nhất là ở những phân đoạn khai thác quá khứ bi kịch của vai diễn. Anh cũng cho rằng Jason Momoa "bung xõa" trong vai Lobo và có khoảng thời gian vui vẻ nhất trên màn ảnh. Trong khi, David Corenswet là lựa chọn hoàn hảo cho Superman. Dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều có thể khiến người xem mỉm cười thích thú.

Nhà phê bình điện ảnh Erik Davis so sánh Supergirl là sự kết hợp giữa tinh thần rock 'n' roll trong Guardians of the Galaxy với sự tàn nhẫn, bụi bặm của Mad Max. Sau cùng, phim truyền tải thông điệp nơi nào có tình yêu, nơi đó chính là nhà.

Về nữ chính, Davis nhận xét Milly Alcock mang đến cho nhân vật cảm giác xa cách cùng nỗi buồn man mác, giúp vai diễn có chiều sâu cảm xúc hơn. Trong khi đó, Lobo của Jason Momoa xuất hiện vừa đủ để khán giả thỏa mãn nhưng vẫn muốn được xem thêm. Ông cũng đồng tình rằng David Corenswet là lựa chọn hoàn hảo cho vai Superman.

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Hình ảnh và cảnh hành động của phim được đánh giá tốt. Ảnh: DC Studios.

Nhà phê bình điện ảnh Tessa Smith lại có góc nhìn khắt khe hơn: "Là người hâm mộ nguyên tác truyện tranh, có lẽ tôi đã đặt kỳ vọng quá cao vào bản chuyển thể. Dù Jason Momoa và Milly Alcock đều tỏa sáng, một số thay đổi trong quá trình chuyển thể cùng phản diện khá nhạt nhòa đã khiến phim không thể đạt đến tầm xuất sắc. Nói ngắn gọn, bộ phim đang ở mức ổn".

Trong khi nhà báo Germain Lussier nhận xét Supergirl là một câu chuyện đáng xem, dù vẫn chưa đạt được sức ảnh hưởng cảm xúc như Superman năm ngoái.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn.

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Supergirl superman siêu anh hùng Milly Alcock

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