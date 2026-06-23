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Giải trí

Tài sản trăm tỷ của Liam Payne đi về đâu?

  • Thứ ba, 23/6/2026 17:49 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Bear Grey Payne, con trai nhỏ của Liam Payne, là người thừa kế duy nhất khối tài sản của nam ca sĩ quá cố. Số tiền mà cậu bé 9 tuổi được hưởng theo tiết lộ lên tới 28 triệu USD.

Theo các tài liệu pháp lý mới mà TMZ thu thập được, Bear Grey Payne đã được trao quyền thừa kế toàn bộ di sản của cựu thành viên One Direction, với tổng giá trị gần 28 triệu USD. Một phần số tiền có thể được sử dụng ngay từ bây giờ, nhưng phần lớn sẽ được giữ trong quỹ tín thác cho đến khi Bear đủ 18 tuổi.

Liam không để lại di chúc trước khi anh qua đời vì cú ngã từ khách sạn Casa Sur ở Buenos Aires, Argentina vào tháng 10/2024. Vì vậy, ca sĩ Cheryl - mẹ của Bear - cùng luật sư âm nhạc Richard Bray đã được chỉ định làm người quản lý di sản của Liam. Khối tài sản này cũng bao gồm ngôi nhà 5 phòng ngủ của anh tại Anh.

Vào thời điểm qua đời, Liam đang hẹn hò với nữ influencer Kate Cassidy. Tuy nhiên, theo The Sun, cô không có ý định đưa ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền thừa kế tài sản của anh.

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Liam Payne qua đời ở tuổi 31. Ảnh: TMZ.

Bear Grey Payne là con trai chung của Liam Payne và nữ ca sĩ Cheryl. Hai nghệ sĩ hẹn hò từ năm 2016, đón con trai vào năm 2017 và sau đó không lâu thì đường ai nấy đi.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi chào đón con trai bé bỏng đến với thế giới này. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời và là kỷ niệm đẹp nhất của tôi cho đến nay", thành viên One Direction từng chia sẻ tin vui được làm cha trên trang cá nhân.

Liam Payne qua đời ngày 16/10/2024 tại Buenos Aires, Argentina, khi mới 31 tuổi. Theo truyền thông địa phương, nam ca sĩ tử vong do chấn thương nghiêm trọng sau khi rơi từ ban công phòng khách sạn.

Truyền thông Argentina đưa tin Payne đã tham gia tiệc tùng, uống rượu trước khi qua đời. Cảnh sát đã khởi tố năm người liên quan đến cái chết của nam ca sĩ, trong đó có hai nhân viên khách sạn bị cáo buộc cung cấp ma túy cho anh.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn.

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Liam Payne TMZ thừa kế chia tài sản Bear Grey Payne

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

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