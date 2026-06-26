Song Hye Kyo rời công ty sau 14 năm

Nữ diễn viên khép lại hành trình cùng công ty quản lý sau 14 năm gắn bó. Cô vừa lên tiếng chia sẻ về chặng đường mới trong sự nghiệp.

Ngày 26/6, Song Hye Kyo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh một bông hồng trên tài khoản cá nhân, kèm dòng chia sẻ về việc chia tay công ty quản lý UAA.

“Tôi đã thực sự hạnh phúc và biết ơn trong khoảng thời gian đồng hành cùng UAA. Mọi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều là những kỷ niệm quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng trong tim. Tôi chân thành chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với UAA”, cô viết.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến CEO Park Hyun Jung, người đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường 14 năm qua.

Cùng ngày, UAA - công ty quản lý của Song Hye Kyo - cũng đưa ra thông báo chính thức: “Hợp đồng độc quyền giữa Song Hye Kyo và UAA gần đây đã hết hạn. Sau nhiều năm xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, UAA và Song Hye Kyo quyết định khép lại chặng đường đồng hành để cùng chúc phúc cho tương lai của nhau”.

Song Hye Kyo ở tuổi 45. Ảnh: IGNV.

Phía công ty cho biết thêm: “Trong suốt thời gian đồng hành cùng UAA, Song Hye Kyo đã nhận được rất nhiều tình yêu không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên khắp châu Á và thế giới. Quãng thời gian làm việc cùng cô ấy sẽ mãi là những ký ức hạnh phúc và đáng trân trọng. Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục dành cho Song Hye Kyo thật nhiều sự quan tâm, động viên và yêu thương trên hành trình mới”.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang chuẩn bị tái xuất màn ảnh với loạt phim Netflix Slowly and Intensely, do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút và dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay. Trong phim, mỹ nhân đóng cặp với tài tử Gong Yoo. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của nghệ sĩ và những người làm nghề trong ngành truyền hình Hàn Quốc giai đoạn 1960-1970.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn giữ được sức nóng và là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Đời thường, người đẹp dành thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cô được nhận xét vẫn trẻ trung, giữ được sắc vóc ấn tượng. Nữ diễn viên chuộng những trang phục thoải mái, nhẹ nhàng và thanh lịch.