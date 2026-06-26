Không nhận ra Tô Hữu Bằng

Ngôi sao "Hoàn châu cách cách" được nhận xét lạ lẫm với phong cách thời trang và lớp trang điểm đậm khi xuất hiện trên đường phố Paris mới đây.

Theo trang 163, Tô Hữu Bằng thu hút sự chú ý khi một dân mạng chia sẻ đoạn video tình cờ bắt gặp anh tại Paris (Pháp). "Đang ngồi ở một quán cà phê tại Montmartre thì thấy anh Bằng quay hình. Suýt nữa tôi không nhận ra", chủ tài khoản chú thích.

Trong video, Tô Hữu Bằng đang thực hiện một buổi chụp hình trên đường phố. Diễn viên để kiểu tóc dài lãng tử, diện sơ mi trắng, khoác áo da đen phối cùng quần ống suông. Dù thời tiết tại địa phương lên tới gần 40 độ C, nam nghệ sĩ vẫn kiên trì phối hợp với ê-kíp trong buổi chụp.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã gây ra bàn luận. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi tác phong làm việc chuyên nghiệp của Tô Hữu Bằng, nhiều dân mạng bày tỏ ngạc nhiên trước diện mạo hiện tại của ngôi sao Hoàn châu cách cách. Lớp trang điểm đậm cùng phong cách thời trang lạ lẫm khiến anh được nhận xét khác xa hình ảnh thường thấy.

Không ít ý kiến cho rằng nếu không đọc bình luận, họ không thể nhận ra đây là Tô Hữu Bằng.

Tô Hữu Bằng xuất hiện trên đường phố Paris. Ảnh: Weibo.

Thực tế, đây không phải lần đầu ngoại hình của Tô Hữu Bằng gây bàn tán. Năm 2022, khi tham gia biểu diễn tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, gương mặt của anh từng bị nhận xét sưng phù rõ rệt. Sau đó, nam nghệ sĩ đã trực tiếp giải thích trên mạng xã hội rằng tình trạng này xuất phát từ việc sinh hoạt thiếu điều độ và sức khỏe không tốt, dẫn đến cơ thể bị tích nước. Anh cũng tích cực điều chỉnh thể trạng và đăng video để trấn an người hâm mộ.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, từng ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Tiểu Hổ Đội trước khi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Hoàn châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt... Ở tuổi 52, nam diễn viên vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.