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Giải trí

Diễn viên Giang Thanh Hà qua đời

  • Thứ sáu, 26/6/2026 22:05 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Nữ diễn viên gạo cội Giang Thanh Hà qua đời ở tuổi 81. Trước đó, bà có sự nghiệp bền bỉ kéo dài gần 6 thập kỷ với hàng trăm tác phẩm phim ảnh lớn nhỏ.

Theo China Times, hôm 26/6, thông tin Giang Thanh Hà qua đời gây xôn xao giới giải trí Hoa ngữ. Trung tâm Điện ảnh và Văn hóa Nghe nhìn Quốc gia Đài Loan, Trung Quốc đã đăng thông báo bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của bà. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả chia buồn với gia đình nữ nghệ sĩ gạo cội.

Giang Thanh Hà sinh năm 1945, từ nhỏ đã nuôi dưỡng niềm đam mê sân khấu. Thời trẻ, bà từng theo nhạc sĩ Hứa Thạch lưu diễn nhiều nơi để biểu diễn, đồng thời tích lũy kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia đoàn văn công trong quân đội.

Năm 1966, dưới sự giới thiệu của các bậc tiền bối, bà bước chân vào làng phim tiếng Đài Loan và vượt qua buổi tuyển chọn công khai để đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Nữ kiếm khách mù của đạo diễn Thiệu La Huy. Tác phẩm giúp bà nhanh chóng trở thành gương mặt mới được chú ý.

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Giang Thanh Hà qua đời ở tuổi 81. Ảnh: China Times.

Trong gần 60 năm hoạt động nghệ thuật, Giang Thanh Hà góp mặt trong hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, thể hiện khả năng biến hóa ở nhiều thể loại khác nhau. Bà tham gia nhiều phim Đài Loan như Nữ điệp viên, Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Tội lỗi của người đàn ông, Tình nhân hay bộ ba Thần long hiệp.

Khi chuyển sang đóng phim tiếng Quan thoại, bà đã dùng máy ghi âm để tự học và luyện lời thoại, liên tục nghe lại rồi chỉnh sửa nhằm khắc phục rào cản ngôn ngữ. Những tác phẩm tiêu biểu của bà trong thập niên 1970 - 1980 gồm Đại chiến Tàng Kính Nhân, Xà lang quân, Truyện Bạch Xà...

Khi truyền hình phát triển mạnh, Giang Thanh Hà tiếp tục lấn sân sang màn ảnh nhỏ với nhiều dự án nổi tiếng như Tái thế tình duyên hay Mai hoa tam lộng..

Năm ngoái, Trung tâm Điện ảnh và Văn hóa Nghe nhìn Quốc gia đã thực hiện phỏng vấn ghi lại lời kể của Giang Thanh Hà, phục vụ dự án nghiên cứu về dòng phim khai thác tiếng Đài Loan, đồng thời mời bà tham dự buổi giao lưu trước suất chiếu bộ phim Tình Nhân do bà đóng chính. Những tư liệu quý giá này đã góp phần lưu giữ dấu ấn của một nghệ sĩ dành gần sáu thập kỷ cống hiến cho điện ảnh và truyền hình Đài Loan, Trung Quốc.

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