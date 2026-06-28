Bức ảnh gây sốt của 3 mẹ con Jessica Alba

Trong trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại bang California, nữ diễn viên người Mỹ cùng các con gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ.

Theo tờ Pravda, nhiều ngôi sao Hollywood đã cùng nhau xuất hiện ở trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tại lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Một trong số cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất là Jessica Alba.

Cô gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn trai - nam diễn viên Danny Ramirez (33 tuổi) cùng hai cô con gái là Honor (18 tuổi), Haven (14 tuổi). Trên Instagram, ngôi sao Never Been Kissed đăng tải loạt ảnh selfie cùng hai con gái trên khán đài. Mỹ nhân sinh năm 1981 diện áo đen khoét cổ, phối cùng quần đồng màu. Trong khi hai ái nữ nhà minh tinh xuất hiện trẻ trung, năng động với áo thun/crop top kết hợp quần jeans.

Ba mẹ con Jessica Alba. Ảnh: IGNV.

"Trận đấu đầu tiên của chúng tôi tại World Cup! Cố lên nào!", Jessica Alba chú thích. Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đạt hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Nhiều dân mạng bày tỏ trầm trồ trước sắc vóc của minh tinh nước Mỹ. Cô được nhận xét quá trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 45. Trong khi đó, hai cô con gái của Jessica cũng được nhận xét có nhan sắc nổi bật, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Theo nguồn tin, ngoài hai con gái Honor và Haven, Jessica Alba còn có con trai Hayes (8 tuổi) với chồng cũ Cash Warren. Tuy nhiên, cậu bé không tham gia buổi xem bóng đá lần này. Trong khi đó, hai ái nữ lại thường xuyên đồng hành cùng mẹ tại các sự kiện giải trí và những buổi trình diễn thời trang.

Sau khi chia tay Cash Warren, Jessica Alba hẹn hò với diễn viên Danny Ramirez. Một năm qua, cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai và có những buổi hẹn hò lãng mạn. Đôi uyên ương cũng thường chia sẻ những bức ảnh tình tứ khi đi nghỉ dưỡng bên bãi biển.