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Giải trí

'Biểu tượng gợi cảm' chuyển nghề tài xế taxi để kiếm sống

  • Chủ nhật, 28/6/2026 13:43 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Ngôi sao "Nhục Bồ Đoàn 3D" Lôi Khải Hân hiện tại chuyển sang làm nghề tài xế taxi. Cô cho biết sẵn sàng trở lại với công việc diễn xuất nếu có cơ hội.

Theo Sinchew, Lôi Khải Hân những năm qua gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Song, cuộc sống của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, Lôi Khải Hân bất ngờ đăng tải đoạn video lái xe trên Douyin, thông báo đã chính thức thi đỗ bằng lái và chuyển sang làm tài xế taxi. Ngôi sao Nhục Bồ Đoàn 3D đội mũ lưỡi trai màu tím, đeo kính râm và mặc trang phục đời thường giản dị. Hình ảnh mộc mạc này khác hẳn vẻ quyến rũ từng gắn liền với cô trên màn ảnh.

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Lôi Khải Hân làm tài xế taxi ở tuổi 42. Ảnh: Weibo.

Trong video, Lôi Khải Hân lên tiếng bác bỏ định kiến rằng phụ nữ lái xe không giỏi. Khi được hỏi liệu có ý định quay trở lại đóng phim hay không, cô chia sẻ: "Nếu có vai diễn thì cứ tìm tôi". Theo truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên đã chuẩn bị cho việc chuyển nghề từ năm ngoái, khi chia sẻ hình ảnh tham gia khóa học dành cho tài xế taxi.

Việc biểu tượng gợi cảm trên màn ảnh một thời nay làm nghề tài xế để kiếm sống nhanh chóng thu hút sự bàn luận. Dân mạng bày tỏ bất ngờ trước sắc vóc của Lôi Khải Hân ở tuổi 42. Nhiều ý kiến khen ngợi cô trẻ trung hơn so với tuổi thực, gương mặt, làn da hầu như không để lộ dấu vết thời gian.

Lôi Khải Hân sinh năm 1983, khởi nghiệp với công việc VJ ở Hong Kong, Trung Quốc. Cô sau đó gia nhập làng giải trí, tham gia một số dự án phim, MV ca nhạc nhưng chủ yếu là các vai phụ. Nhờ ngoại hình quyến rũ, Lôi Khải Hân dần gây được tiếng vang, được xem là biểu tượng gợi cảm thế hệ mới. Tên tuổi của người đẹp đến gần với khán giả sau dự án Nhục Bồ Đoàn 3D.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

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Lôi Khải Hân tài xế taxi Nhục Bồ Đoàn 3D

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