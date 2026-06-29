Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sau 9 năm bên nhau

Sau 9 năm kể từ khi bắt đầu hẹn hò, hai nghệ sĩ hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên cặp song sinh Leon - Lisa.

Mới đây, Kim Lý chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh chụp với Hồ Ngọc Hà nhân dịp kỷ niệm 9 năm bên nhau. Loạt ảnh ghi lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào của cặp đôi, từ khi mới quen khi đóng chung trong MV Cả một trời thương nhớ, cho tới những lần đi hẹn hò, du lịch cùng nhau.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có những khoảnh khắc hôn môi, tựa vào nhau tình tứ. "Có quá nhiều kỷ niệm đẹp cùng một tổ ấm tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau dựng xây. Anh yêu em rất nhiều", nam diễn viên chú thích.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có cuộc hôn nhân viên mãn. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tổ ấm viên mãn của đôi uyên ương. Hồ Ngọc Hà để lại bình luận dí dỏm: "Kỷ niệm 10 năm chắc làm MV 'Cả một trời con cái'". Nữ ca sĩ cũng chia sẻ video kỷ niệm bên ông xã trên trang cá nhân với 1,4 triệu người theo dõi.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý công khai hẹn hò năm 2017. Kể từ đó, họ luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp sao thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thời gian rảnh lại đi du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế.

Hồi cuối năm 2020, cặp đôi chào đón cặp song sinh Lisa - Leon chào đời. Theo Hồ Ngọc Hà, cô cảm thấy may mắn khi luôn có ông xã hỗ trợ. Nhờ đó, lịch trình công việc bận rộn, nữ ca sĩ vẫn thấy phấn chấn. Hồ Ngọc Hà sợ cô đơn nên cô mong muốn có thể đi cùng gia đình trong mọi hoạt động.