Phim về Michael Jackson thu gần 1 tỷ USD

Vượt qua "Oppenheimer", "Michael" vừa trở thành phim tiểu sử ăn khách nhất mọi thời. Doanh thu phim đang tiến sát mốc 1 tỷ USD.

Theo Variety, Michael đã thu về 977 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, trong đó 607,2 triệu USD ở thị trường nước ngoài và 370,2 triệu USD tại Bắc Mỹ. Với thành tích này, tác phẩm chính thức vượt qua Oppenheimer để trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Trước đó, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan nắm giữ kỷ lục với doanh thu 975 triệu USD toàn cầu - thành tích ngoạn mục với một phim chính kịch lịch sử dài gần ba tiếng và được xếp hạng R.

Ngoài việc phá kỷ lục của Oppenheimer, Michael cũng trở thành phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt qua Bohemian Rhapsody (2018) - tác phẩm từng thu về 911 triệu USD trên toàn thế giới.

Michael đang tiến sát mốc doanh thu 1 tỷ USD . Ảnh: Lionsgate.

Michael ra rạp vào tháng 4, mở màn với 97 triệu USD tại Mỹ và 217 triệu USD trên toàn cầu. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và lượng khán giả quay lại xem nhiều lần, tác phẩm vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ ngay cả khi bước vào mùa phim hè đầy cạnh tranh. Hiện tại, phim vẫn chưa rời rạp.

Được đạo diễn bởi Antoine Fuqua, Michael tái hiện hành trình của Michael Jackson từ những ngày còn hoạt động trong nhóm Jackson 5 cho đến khi trở thành ông hoàng nhạc Pop. Vai chính do Jaafar Jackson, cháu ruột ngoài đời của Michael Jackson, đảm nhận.

Tuy nhiên, phim cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình vì bị cho là khắc họa quá "sạch sẽ" về cuộc đời Michael Jackson. Việc lược bỏ những khía cạnh gây tranh cãi giúp Lionsgate tập trung quảng bá các yếu tố giải trí của phim, đặc biệt là những màn tái hiện công phu các buổi hòa nhạc và video ca nhạc mang tính biểu tượng của nam ca sĩ nổi tiếng.