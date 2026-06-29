Loạt phim Việt lỗ nặng nhất nửa đầu năm 2026

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là dự án điện ảnh Việt lỗ nặng nề nhất nửa đầu năm nay. Phim rời rạp với doanh thu hơn 324 triệu đồng. Với con số này, nhà sản xuất gần như mất trắng 30 tỷ đồng số tiền đầu tư sản xuất, chưa kể khoản chi phí khác về phát hành, quảng bá… Lý do phim không được đón nhận là vì loạt phản hồi thiếu tích cực về kịch bản cùng màn thể hiện mờ nhạt của dàn diễn viên.

Trùm Sò đánh dấu màn tái xuất của “đạo diễn trăm tỷ” Đức Thịnh sau nhiều năm vắng bóng. Song lần này, anh thất bại trên sân chơi phòng vé khi phim mới chỉ mang về 17,5 tỷ đồng . Trong khi nam đạo diễn tiết lộ tác phẩm phải thu khoảng 80 tỷ mới có lãi. Phim theo ước tính khiến nhà sản xuất phải chịu khoản lỗ xấp xỉ 30 tỷ đồng .

Mùi phở khép lại hành trình phòng vé với hơn 40 tỷ đồng - con số thực chất không quá thấp với mặt bằng phim Việt. Song, nhà sản xuất vẫn rơi vào cảnh thua lỗ khi đây là dự án có mức đầu tư lớn, cả về kinh phí sản xuất lẫn truyền thông. Theo đạo diễn tiết lộ, Mùi phở phải thu 100 tỷ mới có lãi. Phim theo ước tính gây lỗ khoảng 25-30 tỷ.

Ai thương ai mến là phim Việt đầu tiên ra mắt năm 2026, có Thu Trang làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Phim rời rạp với thành tích 28 tỷ đồng , trong khi phải thu tối thiểu 65- 70 tỷ đồng mới hòa vốn. Trước đó, Thu Trang từng tiết lộ đây là dự án phim được cô đầu tư mạnh tay nhất. Dự án theo ước tính gây lỗ khoảng 20- 25 tỷ đồng .

Đại tiệc trăng máu 8 là một trường hợp đáng tiếc khi phim có những ý tưởng thú vị cùng dàn cast toàn sao, nhưng doanh thu kém khả quan vì màu sắc phim khó tiếp cận đại chúng. Hành trình tại rạp của tác phẩm khép lại với hơn 33 tỷ đồng , gây lỗ khoảng 20 tỷ cho nhà sản xuất khi phim theo ước tính phải thu 65- 70 tỷ đồng mới có lãi.

Anh hùng cũng là một dự án được đầu tư tâm huyết của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Doanh thu phim theo ghi nhận là 46,7 tỷ đồng - con số không quá thấp, nhưng vẫn đẩy nhà sản xuất vào cảnh thua lỗ do kinh phí sản xuất, truyền thông khá lớn, theo ước tính phải đạt 65- 70 tỷ đồng mới có lãi. Điều này đồng nghĩa với việc dự án có Thái Hòa đóng chính gây thua lỗ khoảng 15 tỷ đồng .

Ngoài ra, còn nhiều cái tên khác như Bẫy tiền, Bus, Song hỷ lâm nguy Một thời ta đã yêu hay Thẩm mỹ viện âm phủ... chỉ ghi nhận doanh thu khiêm tốn. Song vì kinh phí sản xuất, truyền thông không quá lớn nên dự tính gây thua lỗ trong khoảng 5- 10 tỷ đồng .

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

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