Thái VG lên tiếng

Sau khi một khán giả nhận xét về việc tỏ ra lạnh lùng, "như bị ép đi thi" trên show Anh trai vượt ngàn chông gai, nam rapper đã có động thái phản hồi.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 vừa lên sóng và đang thu hút sự bàn luận của khán giả yêu thích gameshow âm nhạc. Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một tài khoản chia sẻ suy nghĩ về sự xuất hiện của Thái VG trong chương trình. Người này cho rằng nam rapper quá lạnh lùng, như thể "bị ép đi thi".

"Anh Thái VG có thể bớt lạnh lùng đi được không? Cứ đến cảnh của anh là em thấy bị sợ", chủ tài khoản chia sẻ. Nam rapper sau đó có động thái phản hồi bình luận này. Anh lý giải việc hình ảnh bản thân lạnh lùng trên sóng là do chưa kịp làm quen mọi người, phần khác là vì áp lực chưa nắm rõ luật chơi.

"Thật ra anh cần một chút thời gian để làm quen với mọi người. Mọi thứ đều rất mới đối với anh. Mà tụi anh cũng phải vừa quay vừa học luật chơi nên nhiều lúc cũng hơi áp lực để theo kịp", Thái VG bày tỏ.

Nam rapper chia sẻ thêm: "Mong mọi người thông cảm và cho anh thêm chút thời gian. Anh sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ dần thoải mái hơn qua từng tập".

Thái VG tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Ảnh: FBNV.

Lời giải thích của Thái VG thu hút sự chú ý. Nhiều dân mạng đánh giá cao thái độ cầu thị của nam nghệ sĩ sinh năm 1983. Số khác khuyên anh tận hưởng khoảng thời gian và trải nghiệm trong chương trình, không cần gò ép bản thân.

Anh trai vượt ngàn chông gai có sự tham gia của 34 anh tài, gồm Thái VG, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Hoàng Dũng, Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh, Thơm, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Nguyễn Văn Chung... 5 anh tài từng tham gia mùa một quay trở lại chương trình gồm Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê.

Thái VG sinh năm 1983, là một trong những rapper đời đầu, được xem như người tiên phong cho làn sóng rap tại Việt Nam. Với hơn 25 năm hoạt động trong giới underground, anh được các đồng nghiệp và đàn em tôn trọng.

Thái VG từng rất nổi tiếng với ca khúc Vietnamese Gangs - bài rap gang đầu tiên của Việt Nam - và hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Suboi, Wowy, Hồ Ngọc Hà,... Anh khá kín tiếng và ít hoạt động trên mạng xã hội, truyền thông do chủ yếu sống tại Mỹ.

Tên tuổi Thái VG nóng trở lại sau khi xuất hiện ở hai mùa của Rap Việt với vai trò huấn luyện viên, sau đó là giám khảo.