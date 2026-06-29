Miss Grand Vietnam lên tiếng việc Pháo bỏ thi

Sau khi Pháo thông báo rút khỏi Miss Grand Vietnam, BTC cuộc thi có động thái lên tiếng, cho biết quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận giữa hai bên.

Chiều 29/6, BTC Miss Grand Vietnam lên tiếng về thông tin Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) quyết định dừng thi đang gây chú ý, bàn luận.

Đơn vị này cho biết quyết định của Pháo được đưa ra sau quá trình trao đổi và thống nhất với BTC, trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và đồng thuận, nhằm bảo đảm sự phù hợp với kế hoạch cũng như định hướng của mỗi bên trong giai đoạn hiện tại.

Pháo dừng thi Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: FBNV.

"Ban tổ chức trân trọng ghi nhận sự hợp tác, tinh thần nghiêm túc và những đóng góp của Nguyễn Diệu Huyền trong thời gian đồng hành cùng cuộc thi. Chúng tôi chân thành cảm ơn nỗ lực của thí sinh, chúc Nguyễn Diệu Huyền nhiều sức khỏe, thành công trên chặng đường học tập, lao động nghệ thuật và các dự án sắp tới", BTC Miss Grand Vietnam chia sẻ.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Chúng tôi mong khán giả tôn trọng quyết định của các bên, tiếp nhận thông tin một cách khách quan".

Trước đó, trưa 27/6, Pháo gây xôn xao khi thông báo rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam. "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và BTC", phía rapper cho biết.

Việc Pháo đột ngột dừng thi sau vòng sơ khảo dẫn đến nhiều đồn đoán, ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số ý kiến thậm chí cho rằng có thể Pháo đăng ký thi chỉ nhằm gây chú ý.

Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi” và lấn sân diễn xuất với phim điện ảnh Thỏ ơi.

Tới tháng 5 năm nay, Pháo gây bất ngờ khi thông báo thi hoa hậu. Thời điểm đó, khi chia sẻ về lý do ghi danh tại cuộc thi nhan sắc, rapper cho biết cô không muốn cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn.