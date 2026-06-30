Midu sau 2 năm cưới

Diễn viên "Những thiên thần áo trắng" cùng ông xã Minh Đạt vừa tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 2 năm cưới. Đôi uyên ương hiện có cuộc sống hạnh phúc, gắn kết.

Trên trang cá nhân, Midu mới đây chia sẻ video buổi tiệc kỷ niệm 2 năm về chung nhà với thiếu gia Minh Đạt. Không gian bữa tiệc được trang trí với tông đỏ nổi bật, cùng nhiều hoa tươi sặc sỡ màu sắc và monogram "MD" - viết tắt của tên của hai người.

Minh Đạt xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo nhung đen cổ satin kết hợp giày da bóng cổ điển. Trong khi đó, Midu nổi bật với váy quây màu hồng pastel được tạo khối từ nhiều tầng organza xếp bèo mềm mại, gợi hình ảnh những cánh hoa. Thiết kế ôm gọn phần thân trên rồi bung nở ở hông và chân váy tạo cảm giác bồng bềnh, tôn vóc dáng nữ diễn viên.

Midu cùng ông xã khiêu vũ dưới nền nhạc, sau đó trao cho nhau nụ hôn lãng mạn. "Ngày kỷ niệm của đôi ta, 29/6", cô chú thích. Bài đăng của diễn viên Những thiên thần áo trắng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, dân mạng gửi lời chúc phúc cặp đôi.

Midu và Minh Đạt có hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: FBNV.

Kể từ sau khi lên xe hoa với Minh Đạt, Midu dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ, song song đó duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh. Cặp đôi thỉnh thoảng cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, thời gian rảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Dù không thường xuyên chia sẻ về hôn nhân, đôi uyên ương vẫn thể hiện tình cảm dành cho nhau theo cách riêng, đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dịp sinh nhật Midu, cô được chồng tạo bất ngờ. "Sinh nhật năm nay đơn giản thôi không tổ chức gì hết, nhưng một chút bất ngờ nhỏ cũng khiến mình thấy biết ơn và cảm động", người đẹp chia sẻ.

Ở tuổi 37, Midu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Thời gian qua, cô tập trung cho công việc giảng dạy ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Diễn viên cũng đồng sản xuất dự án phim 1314 - Đợi em ở ngày cũ.