Angelina Jolie chưa từng hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt

Angelina Jolie gây sốc khi tiết lộ cô chưa hẹn hò với bất kỳ ai, kể từ sau cuộc ly hôn cách đây gần một thập kỷ.

Theo Page Six, nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ về đời sống tình cảm trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment khi quảng bá bộ phim mới Couture.

"Tôi xin nói thật là mình chưa hẹn hò kể từ sau cuộc ly hôn cách đây một thập kỷ. Trong suy nghĩ của tôi, việc hẹn hò dường như không còn là trung tâm cuộc sống nếu tôi tập trung vào các con và gia đình", cô cho hay.

Tuy nhiên, suy nghĩ này đã ít nhiều thay đổi sau khi cô tham gia bộ phim Couture, vào vai Maxine Walker, một nữ đạo diễn được chẩn đoán mắc ung thư vú khi đang làm việc tại Tuần lễ Thời trang Paris. Nhân vật Maxine có mối quan hệ tình cảm với một nhà quay phim, dù cô đã có một con gái.

Jolie cho biết việc hóa thân thành Maxine khiến cô nhận ra rằng một người vẫn có thể mở lòng để hẹn hò, ngay cả khi luôn đặt con cái lên hàng đầu.

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie cho biết chưa hẹn hò thêm một ai. Ảnh: Page Six.

"Tôi đã mất một thời gian để nghĩ rằng, cô ấy vẫn có thể yêu con gái, hết lòng vì con gái, đồng thời với tư cách là một người phụ nữ, vẫn cần tình yêu và sẵn sàng đón nhận điều đó", nữ diễn viên chia sẻ.

Angelina Jolie chia tay Brad Pitt vào tháng 9/2016, sau hai năm kết hôn. Cả hai trải qua quá trình ly hôn đầy căng thẳng, kéo dài suốt tám năm mới chính thức hoàn tất. Họ có sáu người con gồm Maddox (24 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Vivienne - Knox (17 tuổi).

Khi các con đã trưởng thành hơn, Jolie cho biết chúng đang khuyến khích cô sống cho bản thân, tìm lại nguồn cảm hứng cho tình yêu.

"Tôi nghĩ theo một cách nào đó, các con đang đưa tôi trở về với con người trước đây của mình. Tôi nghĩ giờ đây các con muốn tôi không chỉ là 'mẹ' nữa... Tôi nghĩ mình phải sống lại, phải được tự do trở lại. Có lẽ cuộc sống đã khiến tôi phần nào tổn thương", cô chia sẻ.

Trong khi mối quan hệ với Angelina rất khăng khít, thì các con lại ngày càng xa cách Brad Pitt. Tới nay, ba người con là Maddox, Zahara và Shiloh đã thực hiện các thủ tục pháp lý để bỏ họ "Pitt" khỏi tên của mình. Trong khi đó, cặp song sinh Knox và Vivienne (hiện vẫn chưa đủ 18 tuổi) cũng được cho là đang cố hoàn tất thủ tục bỏ họ của cha.