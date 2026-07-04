Cái kết cho những mâu thuẫn tuổi học trò

Sau nhiều hiểu lầm và xích mích, mối quan hệ giữa hai nam chính Cương và Khuê cũng được hóa giải trong tập cuối "Phía bên kia thành phố".

Phía bên kia thành phố khép lại ở tập 26, lên sóng vào tối 3/7. Trong tập này, Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) vội đạp xe ra bờ sông vì tưởng người kia gặp chuyện gì. Sự thật là Lan (Tú Quyên) đã dựng lên kịch bản để hẹn gặp cả hai.

Tại đây, cô thừa nhận đã đọc được nhật ký của anh trai và biết hết sự thật, rằng chính anh sinh đôi của Lan là người bắt nạt Khuê và đôi bạn không gây ra cái chết cho Huy. Song chính vì hiểu lầm nên Lan đã lên kế hoạch để chia rẽ tình bạn của Cương - Khuê. Cô cảm thấy ân hận, có lỗi vì hành động này.

Hai nhân vật chính từng hiểu lầm nhau trước khi được hóa giải.

Ở diễn biến khác, Cương bị đám bạn ở trường mới bạo hành, nhưng chỉ đứng im chịu trận nên bị thương. Khuê đứng ra bảo vệ Cương nên cũng chịu chung cảnh bị đánh túi bụi. Cả hai sau đó đều bị gọi lên đồn khiến mẹ của họ là bà Xuân (Huyền Sâm) và bà Phúc (Khánh Ly) lo lắng.

Cũng nhờ tình huống này, hai người mẹ đã trở lại thân thiết như xưa sau nhiều hiểu lầm. Cả hai cũng vui mừng vì Cương và Khuê đã quay lại chơi với nhau như ruột thịt.

Ở những thước phim cuối cùng, hai cậu học trò ra bờ sông quen thuộc sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, cùng nói về những dự định tương lai. Phim kết hợp cảnh Cương và Khuê cùng hứa với nhau sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ hai mẹ và em gái.

Những diễn biến của Phía bên kia thành phố sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước hồi kết đẹp, khi những khúc mắc giữa các cô cậu học trò được giải quyết, giúp họ lại trở thành những người bạn tốt, tri kỷ. Số khác bày tỏ tiếc nuối khi tập cuối có thời lượng hơi ngắn.

Kết phim chiếm được thiện cảm của khán giả.

"Phim hay kết rất đẹp, mong sau này có thêm nhiều phim về tuổi học trò", "Ư ớc gì có thêm tập, nếu phim này có phần 2 thì Cương và Khuê về báo hiếu mẹ", "Cảm ơn Phía bên kia thành phố đã làm cho mình biết về một tình bạn đẹp, một thanh xuân vui buồn có nhau", "Kết thúc một bộ phim hay và ý nghĩa. Có nhiều drama nhưng kết đẹp quá"... là một số bình luận của người xem.

Diễn xuất của hai nam chính là Võ Hoài Vũ và Thái Vũ cũng nhận được lời khen của khán giả. Sau khi Phía bên kia thành phố kết thúc, tác phẩm Trời cao nguyên xanh sẽ nối sóng. Bộ phim này kể về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, quy tụ dàn diễn viên như Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc...