Chế Nguyễn Quỳnh Châu ở tuổi 31

Quỳnh Châu chia sẻ để nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn, cô phải kết hợp tập luyện đều đặn với các bài tập thở, đeo nịt bụng kết hợp một số liệu trình đặc biệt. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình. Người mẫu không giấu được sự hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ.