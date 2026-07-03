Chế Nguyễn Quỳnh Châu ở tuổi 31

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đón sinh nhật hôm 3/7. Ở tuổi 31, nữ người mẫu được khen ngợi ngày càng mặn mà, quyến rũ. Trong một bộ ảnh thực hiện gần đây, mỹ nhân sinh năm 1994 khoe vóc dáng gợi cảm trong thiết kế đầm lệch vai, với chất liệu được xử lý bằng nhiều lớp chi tiết mô phỏng lông vũ mang đến hiệu ứng chuyển động đẹp mắt.
Quỳnh Châu mới hạ sinh con đầu lòng hồi tháng 4 năm nay. Chỉ ít tháng sau khi lâm bồn, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc. Những ngày qua, Quỳnh Châu cũng tích cực hoạt động trở lại, thậm chí tham gia các sàn diễn thời trang.
Quỳnh Châu chia sẻ để nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn, cô phải kết hợp tập luyện đều đặn với các bài tập thở, đeo nịt bụng kết hợp một số liệu trình đặc biệt. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình. Người mẫu không giấu được sự hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ.
Sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, Quỳnh Châu ban đầu được biết đến với vai trò người mẫu, trưởng thành qua các chương trình như Vietnam's Next Top Model hay Project Runway Vietnam. Năm 2022, cô giành danh hiệu á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam 2022, từ đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực MC, truyền hình thực tế...
Bên cạnh chiều cao 1,75m, Quỳnh Châu còn gây ấn tượng với gương mặt đẹp, đường nét sắc sảo. Mỹ nhân gốc Lâm Đồng theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, năng động với những thiết kế ôm sát cơ thể hoặc đầm tôn dáng.
Tháng 11/2025, Quỳnh Châu lên xe hoa với doanh nhân Phát Nguyễn. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM, với sự tham dự của khoảng 800 khách mời. Sau đó, Quỳnh Châu và chồng chiêu đãi khách mời gồm thành viên gia đình và một số bạn bè thân thiết tại khách sạn nhà chú rể ở Đà Lạt.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.