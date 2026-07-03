Ca sĩ Nhật Bản bị tung ảnh vào khách sạn với nhà kinh tế học đã có vợ

Biểu tượng của làng nhạc Nhật Bản Shiina Ringo bị "bóc phốt" cặp kè với một nhà kinh tế học đã lập gia đình. Cả hai bị tố vào khách sạn hay tới nhà riêng của Shiina Ringo.

Hôm 2/7, truyền thông Nhật Bản đưa tin Shiina Ringo (47 tuổi) đang trở thành tâm điểm bàn luận, khi mạng xã hội lan truyền bức ảnh được cho là bằng chứng ngoại tình giữa cô và nhà kinh tế học Narita Yusuke. Yusuke kém Ringo 7 tuổi và đã lập gia đình.

Theo tạp chí FRIDAY, vào một buổi tối cuối tháng 5, sau khi cùng xem một buổi biểu diễn, Shiina Ringo và Narita Yusuke sánh vai rời một nhà hàng nhạc jazz rồi cùng lên xe đến căn hộ cao cấp của nữ ca sĩ tại Tokyo. Narita ở lại khoảng một giờ trước khi một mình kéo vali rời đi.

Shiina Ringo bị tố ngoại tình với đàn ông đã có gia đình. Ảnh: FRIDAY.

Không chỉ vậy, truyền thông Nhật Bản còn ghi lại hình ảnh Shiina Ringo đến một khách sạn tại thành phố Takasaki sau khi kết thúc chuyến lưu diễn. Khoảng 15 phút sau, Narita Yusuke xuất hiện tại một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ uống có cồn rồi đi vào khách sạn nơi nữ ca sĩ lưu trú và ở lại trong đêm.

Sau khi tin đồn ngoại tình dấy lên, công ty quản lý của Shiina Ringo vừa có động thái lên tiếng giải thích. Đơn vị này cho biết căn hộ của nữ ca sĩ cũng được sử dụng làm văn phòng công ty nên nhân viên và các nghệ sĩ trực thuộc thường xuyên lui tới. Ngoài ra, trong các chuyến lưu diễn, ê kíp và nghệ sĩ của công ty cũng thường lưu trú cùng một địa điểm. Về mối quan hệ giữa Shiina Ringo và Narita Yusuke, phía công ty từ chối bình luận vì lý do quyền riêng tư.

Theo truyền thông Nhật Bản, Shiina Ringo và Narita Yusuke quen nhau sau cuộc trò chuyện trên tạp chí Bungeishunju vào tháng 12 năm ngoái. Trong buổi trò chuyện, Narita Yusuke thẳng thắn chia sẻ rằng buổi hòa nhạc đầu tiên anh dùng tiền tự kiếm để mua vé xem chính là của Shiina Ringo. Anh gọi cô là "thần tượng khai mở trải nghiệm âm nhạc" của mình. Sau khi trò chuyện về âm nhạc, văn hóa và quan điểm sống, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết.

Shiina Ringo và Narita Yusuke quen biết từ cuối năm 2025. Ảnh: @gekkan_bunshun/X.

Shiina Ringo sinh năm 1978, được coi là biểu tượng của làng nhạc Nhật Bản với các ca khúc đình đám như Koufukuron, Honnou... Về chuyện đời tư, cô từng kết hôn với nghệ sĩ guitar Yayoshi Junji cách đây 26 năm và có một con trai trước khi ly hôn sau 14 tháng chung sống. Sau đó, cô có quan hệ sống chung mà không đăng ký kết hôn với đạo diễn MV Kodama Yuichi. Cả hai có với nhau hai người con.

Trong khi đó, Narita Yusuke (40 tuổi) tốt nghiệp Đại học Tokyo, lấy bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và từng là phó giáo sư tại Đại học Yale. Những năm gần đây, anh nổi tiếng tại Nhật Bản với vai trò nhà bình luận trên các chương trình truyền hình và nền tảng trực tuyến.