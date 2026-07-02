Nữ ca sĩ mặc táo bạo gây chú ý

Dayoung, thành viên nhóm nhạc Hàn WJSN, gây chú ý với mốt khoe nội y táo bạo khi xuất hiện tại một sự kiện.

Theo tờ Chosun Biz, hôm 2/7, Dayoung gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang Instagram cá nhân. Người đẹp chia sẻ loạt ảnh chụp tại sự kiện của một thương hiệu làm đẹp.

Dayoung ở tuổi 27. Ảnh: IGNV.

Nữ ca sĩ xuất hiện táo bạo trong bộ trang phục mang đậm tinh thần mùa hè, với sự kết hợp táo bạo giữa bikini kẻ sọc và áo sơ mi cộc, tạo hiệu ứng layer vừa năng động vừa gợi cảm. Thiết kế bikini tôn lên vóc dáng săn chắc, gợi cảm, kết hợp quần denim cạp trễ giúp tổng thể càng thêm quyến rũ mà không đánh mất vẻ trẻ trung, năng động.

Dayoung để kiểu tóc búi cao với phần mái và đuôi tóc nhuộm sáng, sử dụng phụ kiện khuyên tai bản lớn cùng vòng tay kim loại giúp outfit thêm cá tính. Loạt ảnh mới của giọng ca sinh năm 1999 nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến khen sắc vóc của nữ ca sĩ.

Hồi cuối năm ngoái, Dayoung cũng từng gây xôn xao khi tiết lộ cô đã giảm 12 kg. Xuất hiện trên kênh YouTube Moonbyulida cùng Moonbyul của MAMAMOO, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã giảm được khoảng 12 kg. Đầu tiên, tôi giảm một ít cân tổng thể, sau đó tôi làm săn chắc các vùng còn lại. Tôi đã thực hiện cả ba bước: tập thể dục, ăn kiêng và chăm sóc cơ thể”.

Để có vóc dáng thon thả, cô ăn sữa chua mỗi ngày và yến mạch vào bữa sáng. Trên Instagram, ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tập Pilates, thể thao.

Dayoung là thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN) và nhóm nhỏ Wonder do công ty Starship Entertainment và Yuehua Entertainment thành lập. Khi mới 13 tuổi, cô đã tham gia chương trình thử giọng của đài SBS, K-Pop Star, và kể từ đó nhanh chóng được yêu thích với ngoại hình ấn tượng cùng giọng ca nội lực, khả năng vũ đạo tốt.