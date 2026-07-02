Quang Lê thăm biệt thự của Lệ Quyên

Giọng ca "Xin gọi nhau là cố nhân" ghé thăm biệt thự xa hoa của đồng nghiệp tại TP.HCM. Bất động sản được hoàn thiện vào năm 2021, có diện tích gần 600 m2.

Mới đây, Quang Lê gây chú ý khi chia sẻ vlog đi thăm nhà Lệ Quyên. Cả hai xuất hiện giản dị trong trang phục đời thường, tỏ ra vui mừng, thân thiết khi gặp gỡ nhau. Lệ Quyên chia sẻ căn biệt thự này được hoàn thiện trùng khoảng thời gian diễn ra dịch COVID-19. Việc phải giãn cách xã hội khiến quá trình xây dựng bị tạm hoãn vài tháng.

Quang Lê ghé thăm nhà Lệ Quyên. Ảnh: FBNV.

Trong vlog, Lệ Quyên hào hứng khi dẫn Quang Lê đi thăm nhà. Giọng ca Xin gọi nhau là cố nhân thích thú trước kiến trúc và nội thất của căn biệt thự bề thế. Anh tiết lộ bất động sản này có giá hơn 200 tỷ đồng . Lệ Quyên trang trí nhà với nhiều chiếc đèn pha lê có giá đắt đỏ. Trong đó, chiếc đèn giá trị cao nhất là của Barovier&Toso - thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với nghệ thuật chế tác thủy tinh thổi Murano thủ công, chuyên sản xuất các dòng đèn chùm và phụ kiện trang trí nội thất siêu sang.

Phòng khách được thiết kế theo hướng ấm cúng, tông trắng - kem chủ đạo, với nhiều tiện nghi và cả tủ rượu mà nữ ca sĩ sưu tầm. Chiếc cầu thang dát vàng thiết kế uốn lượn, với hai tượng báo đốm cũng dễ dàng thu hút sự chú ý. Bên ngoài căn biệt thự là sân vườn rộng với nhiều loại cây xanh do cô tự tay trồng, ngoài ra còn có cả bể bơi, sân chơi...

Trong vlog của Quang Lê, Bo (tên thật Kỳ Anh) - con trai của Lệ Quyên với chồng cũ - cũng xuất hiện. Cậu trưởng thành rõ rệt ở tuổi 13, cao lớn vượt mẹ.

Lệ Quyên bên bạn trai và bé Bo. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Lệ Quyên nhiều lần chia sẻ hình ảnh căn biệt thự có diện tích gần 600 m2 qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện tại Lệ Quyên sinh sống tại đây cùng bé Bo và bạn trai cô là Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tới nay đã có khoảng 6 năm bên nhau. Thời gian qua, 2 người thoải mái tương tác, đăng ảnh chụp với đối phương trên mạng xã hội. Họ cũng đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí hoặc đi du lịch chung.