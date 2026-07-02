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Giải trí

Quang Lê thăm biệt thự của Lệ Quyên

  • Thứ năm, 2/7/2026 15:54 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Giọng ca "Xin gọi nhau là cố nhân" ghé thăm biệt thự xa hoa của đồng nghiệp tại TP.HCM. Bất động sản được hoàn thiện vào năm 2021, có diện tích gần 600 m2.

Mới đây, Quang Lê gây chú ý khi chia sẻ vlog đi thăm nhà Lệ Quyên. Cả hai xuất hiện giản dị trong trang phục đời thường, tỏ ra vui mừng, thân thiết khi gặp gỡ nhau. Lệ Quyên chia sẻ căn biệt thự này được hoàn thiện trùng khoảng thời gian diễn ra dịch COVID-19. Việc phải giãn cách xã hội khiến quá trình xây dựng bị tạm hoãn vài tháng.

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Quang Lê ghé thăm nhà Lệ Quyên. Ảnh: FBNV.

Trong vlog, Lệ Quyên hào hứng khi dẫn Quang Lê đi thăm nhà. Giọng ca Xin gọi nhau là cố nhân thích thú trước kiến trúc và nội thất của căn biệt thự bề thế. Anh tiết lộ bất động sản này có giá hơn 200 tỷ đồng. Lệ Quyên trang trí nhà với nhiều chiếc đèn pha lê có giá đắt đỏ. Trong đó, chiếc đèn giá trị cao nhất là của Barovier&Toso - thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với nghệ thuật chế tác thủy tinh thổi Murano thủ công, chuyên sản xuất các dòng đèn chùm và phụ kiện trang trí nội thất siêu sang.

Phòng khách được thiết kế theo hướng ấm cúng, tông trắng - kem chủ đạo, với nhiều tiện nghi và cả tủ rượu mà nữ ca sĩ sưu tầm. Chiếc cầu thang dát vàng thiết kế uốn lượn, với hai tượng báo đốm cũng dễ dàng thu hút sự chú ý. Bên ngoài căn biệt thự là sân vườn rộng với nhiều loại cây xanh do cô tự tay trồng, ngoài ra còn có cả bể bơi, sân chơi...

Trong vlog của Quang Lê, Bo (tên thật Kỳ Anh) - con trai của Lệ Quyên với chồng cũ - cũng xuất hiện. Cậu trưởng thành rõ rệt ở tuổi 13, cao lớn vượt mẹ.

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Lệ Quyên bên bạn trai và bé Bo. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Lệ Quyên nhiều lần chia sẻ hình ảnh căn biệt thự có diện tích gần 600 m2 qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện tại Lệ Quyên sinh sống tại đây cùng bé Bo và bạn trai cô là Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tới nay đã có khoảng 6 năm bên nhau. Thời gian qua, 2 người thoải mái tương tác, đăng ảnh chụp với đối phương trên mạng xã hội. Họ cũng đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí hoặc đi du lịch chung.

Những cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.

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Hoàng Nhi

Quang Lê TP.HCM Lệ Quyên Lệ Quyên biệt thự

  • Vũ Lệ Quyên

    Vũ Lệ Quyên

    Lệ Quyên là một nữ ca sĩ rất thành công với dòng nhạc nhẹ và trữ tình. Từ khi còn là sinh viên khoa Quần chúng trường Đại học Văn hóa Hà Nội cô đã bắt đầu con đường ca hát. Đến khi phát hành album đầu tay "Giấc mơ có thật", Lệ Quyên mới được nhiều khán giả biết đến qua các ca khúc "Giấc mơ có thật", "Thôi đừng chiêm bao" và "Hãy trả lời em". Ngoài ra, Lệ Quyên còn nổi tiếng với các ca khúc nhạc xưa và cho phát hành nhiều album chuyên trị dòng nhạc này.

    • Ngày sinh: 02/04/1984
    • Chiều cao: 1.55 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Nỗi đau ngự trị, Sầu lẻ bóng, Ai khổ vì ai, Để nhớ một thời ta đã yêu

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