Hương Tràm khác lạ

Hương Tràm vẫn chứng minh cô là giọng hát nội lực với "gái Nghệ". Tuy nhiên chất liệu âm nhạc và hình ảnh mà nữ ca sĩ theo đuổi có nhiều khác biệt so với trước đây.

Ngày 1/7, Hương Tràm gây chú ý khi trở lại đường đua âm nhạc với MV gái NGHỆ - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhà báo Hà Quang Minh viết lời, hoà âm phối khí bởi Producer Dương K, Mixing và mastering bởi Producer Hoàng Huy Long.

Về phần nhạc, gái NGHỆ chọn hướng dân gian đương đại. Bản phối pha trộn giữa pop, electro và rock theo tinh thần mà nhiều sản phẩm nhạc Việt gần đây theo đuổi. Tiết tấu giật, dồn dập, kết hợp sound effect điện tử tạo cảm giác trẻ trung, sôi động, đối lập có chủ đích với phần lời mang đậm chất ví giặm truyền thống.

Hương Tràm tái xuất với MV gái NGHỆ. Ảnh: NSCC.

Phần lời gái NGHỆ được viết theo mạch ví giặm, lấy câu ca dao "đường vô xứ Nghệ quanh co" làm nền, rồi từ đó dựng lên hình tượng cô gái Nghệ qua chính cách nói của người miền Trung, để cho nhân vật tự bộc lộ tính cách qua từng câu hát.

Trong MV này, Hương Tràm thể hiện nhiều hình ảnh quen thuộc của quê hương, từ chiếu hoa, khăn trải bàn nhựa, ghế nhựa đám cưới, đến áo của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An và xe lam cũ...

gái NGHỆ được xem là bước thử nghiệm thú vị trong hành trình làm nghệ thuật của Hương Tràm. MV vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt là cộng đồng yêu âm nhạc. Nữ ca sĩ được khen ngợi về giọng ca và ý tưởng thực hiện MV.

Vẫn là một Hương Tràm với giọng hát nội lực và truyền cảm quen thuộc, nhưng lại mới mẻ trong concept sản phẩm âm nhạc mới. Nhiều bình luận tỏ ra thích thú khi sau Bắc Bling, nhạc Việt lại có thêm một MV thể hiện được văn hóa địa phương một cách đặc sắc, thú vị. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh chưa thể hiện rõ đặc trưng bản sắc văn hóa "xứ Nghệ" và "gái Nghệ".

Chia sẻ về việc thực hiện sản phẩm này, Hương Tràm cho hay đã lấy cảm hứng từ lời dặn dò của bố - NSND Tiến Dũng - người nghệ sĩ đã gắn cả đời với dân ca ví giặm xứ Nghệ. "Bố từng nói với Tràm rằng, trên hành trình của con, nếu một ngày nào đó con đi chậm lại và có thời gian, hãy làm một điều gì đó - dù nhỏ nhoi - để hướng về quê hương mình. Lời nhắc đó Tràm nhớ mãi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô nói thêm: "Những năm 2000, bố đã từng làm MV về ví giặm, về dân ca. Ông là người cho Tràm rất nhiều sức mạnh trên hành trình này. Và đến khi mọi câu trả lời trong Tràm đã có, khi âm nhạc gõ đúng cửa, Tràm mới quyết định làm MV".

Trước thắc mắc về việc đã có những ca sĩ như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Sơn Tùng M-TP đưa các yếu tố văn hóa, dân gian vào sản phẩm âm nhạc, Hương Tràm thừa nhận cô là người đi sau. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh điều đó không quá quan trọng vì "dòng chảy văn hóa thì thượng nguồn, trung nguồn hay hạ nguồn cũng đều đẹp".