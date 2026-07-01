Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

300 diễn viên tham gia phim quảng bá Việt Nam

  • Thứ tư, 1/7/2026 05:29 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Dự án phim quảng bá quốc gia do đạo diễn Lương Đình Dũng cầm trịch được tiết lộ có kinh phí sản xuất lớn và đội ngũ diễn viên hơn 300 người.

Chiều 30/6, lễ công bố dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi (Vietnam: Beyond Words) được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Bộ VHTT&DL, Cục Điện ảnh cùng các nhà làm phim, cố vấn...

Theo tiết lộ, dự án do đạo diễn Lương Đình Dũng cầm trịch có thời lượng 15 phút, dự kiến sẽ ra mắt vào 24/11 - ngày Văn hóa Việt Nam. Tác phẩm ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên lẫn con người trên khắp 34 tỉnh thành và vùng biển đảo của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới, thu hút bạn bè quốc tế tới du lịch, trải nghiệm.

Dat nuoc cua toi anh 1

Đạo diễn Lương Đình Dũng cầm trịch dự án. Ảnh: BTC.

Ê-kíp thực hiện dự án là các nhà làm phim chuyên nghiệp của Việt Nam phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài. Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế và trên các nền tảng số. Ngoài ra, Profile Đất nước của tôi cũng sẽ được gửi đi tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - chia sẻ về sự phối hợp giữa đoàn làm phim và chính quyền địa phương nhằm tối ưu việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua phim ảnh. Theo ông, giá trị của tác phẩm không nằm ở việc giới thiệu được bao nhiêu danh thắng, mà là tạo được cảm xúc để người xem muốn đến Việt Nam trải nghiệm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng chia sẻ đây là dự án tâm huyết, được anh ấp ủ thực hiện trong một thời gian dài: "Tôi tin rằng điện ảnh là sự khai mở, là cánh cửa giúp cho khán giả bước vào khám phá. Nếu không đích thân tới từng địa phương để trải nghiệm và ghi hình, bản thân tôi cũng chưa thể mường tượng được lại có những cảnh quan, những câu chuyện, văn hóa đẹp như thế".

Dat nuoc cua toi anh 2

Dự án phim kỳ vọng giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh: BTC.

Anh cho rằng từng mảnh đất, con người ở mỗi vùng lại có những câu chuyện, dấu ấn riêng. Khi ghép tất cả những mảnh ghép ấy lại mới có thể tạo nên một bức tranh sống động về hình ảnh Việt Nam tươi đẹp. Nam đạo diễn tiết lộ thêm dự án có mức kinh phí lớn, "bằng hai phim điện ảnh thông thường" (ước tính 40-50 tỷ đồng - PV), quy tụ tới hơn 300 diễn viên tham gia.

Cũng tại sự kiện, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ nhà sản xuất về mặt chuyên môn, đồng thời phối hợp trong công tác quảng bá tác phẩm.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Thế khó của Quang Tuấn

Phòng vé tháng 7 chứng kiến sự lên ngôi của loạt dự án quốc tế. Trong khi, phim Việt chỉ có tác phẩm kinh dị "Quỷ bắt hồn", do Quang Tuấn đóng chính.

14 giờ trước

Angelina Jolie chưa từng hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt

Angelina Jolie gây sốc khi tiết lộ cô chưa hẹn hò với bất kỳ ai, kể từ sau cuộc ly hôn cách đây gần một thập kỷ.

15 giờ trước

Thái VG lên tiếng

Sau khi một khán giả nhận xét về việc tỏ ra lạnh lùng, "như bị ép đi thi" trên show Anh trai vượt ngàn chông gai, nam rapper đã có động thái phản hồi.

19 giờ trước

Tống Khang

Đất nước của tôi quảng bá du lịch Lương Đình Dũng

    Đọc tiếp

    Nu dien vien khong ai cuu noi hinh anh

    Nữ diễn viên không ai cứu nổi

    1 giờ trước 04:37 1/7/2026

    0

    Nắm trong tay những dự án phim được đầu tư cao, có thành tích tốt nhưng Lý Nhất Đồng vẫn mãi không thể bật lên thành ngôi sao lớn.

    Dong Nhi goi cam o tuoi 38 hinh anh

    Đông Nhi gợi cảm ở tuổi 38

    8 giờ trước 22:23 30/6/2026

    0

    Giọng ca "Xin anh đừng" vẫn giữ được vóc dáng thon gọn ở tuổi 38. Thời gian qua, cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, trẻ trung.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý