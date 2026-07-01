300 diễn viên tham gia phim quảng bá Việt Nam

Dự án phim quảng bá quốc gia do đạo diễn Lương Đình Dũng cầm trịch được tiết lộ có kinh phí sản xuất lớn và đội ngũ diễn viên hơn 300 người.

Chiều 30/6, lễ công bố dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi (Vietnam: Beyond Words) được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Bộ VHTT&DL, Cục Điện ảnh cùng các nhà làm phim, cố vấn...

Theo tiết lộ, dự án do đạo diễn Lương Đình Dũng cầm trịch có thời lượng 15 phút, dự kiến sẽ ra mắt vào 24/11 - ngày Văn hóa Việt Nam. Tác phẩm ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên lẫn con người trên khắp 34 tỉnh thành và vùng biển đảo của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới, thu hút bạn bè quốc tế tới du lịch, trải nghiệm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cầm trịch dự án. Ảnh: BTC.

Ê-kíp thực hiện dự án là các nhà làm phim chuyên nghiệp của Việt Nam phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài. Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế và trên các nền tảng số. Ngoài ra, Profile Đất nước của tôi cũng sẽ được gửi đi tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - chia sẻ về sự phối hợp giữa đoàn làm phim và chính quyền địa phương nhằm tối ưu việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua phim ảnh. Theo ông, giá trị của tác phẩm không nằm ở việc giới thiệu được bao nhiêu danh thắng, mà là tạo được cảm xúc để người xem muốn đến Việt Nam trải nghiệm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng chia sẻ đây là dự án tâm huyết, được anh ấp ủ thực hiện trong một thời gian dài: "Tôi tin rằng điện ảnh là sự khai mở, là cánh cửa giúp cho khán giả bước vào khám phá. Nếu không đích thân tới từng địa phương để trải nghiệm và ghi hình, bản thân tôi cũng chưa thể mường tượng được lại có những cảnh quan, những câu chuyện, văn hóa đẹp như thế".

Dự án phim kỳ vọng giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh: BTC.

Anh cho rằng từng mảnh đất, con người ở mỗi vùng lại có những câu chuyện, dấu ấn riêng. Khi ghép tất cả những mảnh ghép ấy lại mới có thể tạo nên một bức tranh sống động về hình ảnh Việt Nam tươi đẹp. Nam đạo diễn tiết lộ thêm dự án có mức kinh phí lớn, "bằng hai phim điện ảnh thông thường" (ước tính 40- 50 tỷ đồng - PV), quy tụ tới hơn 300 diễn viên tham gia.

Cũng tại sự kiện, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ nhà sản xuất về mặt chuyên môn, đồng thời phối hợp trong công tác quảng bá tác phẩm.