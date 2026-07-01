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Giải trí

'Tỷ phú hụt' Kylie Jenner bán nhà

  • Thứ tư, 1/7/2026 19:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kylie Jenner rao bán căn biệt thự tại khu Holmby Hills với giá gần 50 triệu USD. Song vì không tìm được người mua, cô phải giảm giá 10 triệu USD.

Theo TMZ, Kylie Jenner tiếp tục rao bán siêu biệt thự của mình sau khi không tìm được người mua, đồng thời giảm tới 10 triệu USD so với mức giá chào bán ban đầu.

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Một số hình ảnh căn biệt thự xa hoa của Kylie. Ảnh: Cristiano Cruzio from Cruzio Studios.

Căn biệt thự gồm 7 phòng ngủ và 14 phòng tắm tại khu Holmby Hills hiện được rao bán với giá 38,5 triệu USD. Trước đó, bất động sản này được đưa lên thị trường vào tháng 12 năm ngoái với mức giá 48 triệu USD.

Kylie mua căn nhà với giá 36,5 triệu USD vào năm 2020 và nhiều khả năng kỳ vọng sẽ thu về khoản lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, việc giảm mạnh giá bán cho thấy cô đã phải điều chỉnh kỳ vọng sau khi căn biệt thự bị rút khỏi thị trường vào tháng 3 vì không giao dịch thành công.

Căn biệt thự của người đẹp có diện tích khoảng 1.423 m2, sở hữu đầy đủ các tiện ích cao cấp như sân bóng rổ, phòng gym và hồ bơi vô cực.

Ngoài dinh thự đắt đỏ này, Kylie Jenner cũng đang tìm cách bán căn biệt thự khác của mình tại Hidden Hills. Theo TMZ, bất động sản được rao bán từ tháng 3 với mức giá 20 triệu USD.

Kylie Jenner sinh năm 1997. Tháng 3/2019, cô chính thức được Forbes công nhận là tỷ phú ở tuổi 21. Theo thông tin vào thời điểm đó, công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics do người đẹp sở hữu có giá trị thương hiệu là 900 triệu USD. Cộng thêm khoản thu nhập Kylie kiếm được từ việc kinh doanh, tổng tài sản ước tính của cô đã đạt mốc 1 tỷ USD.

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Kylie đang hẹn hò Timothée Chalamet. Ảnh: Ken Blaze-Imagn Images.

Song, đến tháng 5 cùng năm, chính tạp chí nổi tiếng lại lên tiếng tố Kylie Jenner là kẻ dối trá và loại cô khỏi danh sách tỷ phú trên thế giới, khiến mỹ nhân gen Z bị mỉa mai là "tỷ phú hụt".

Hiện tại, Kylie đang hẹn hò ngôi sao điện ảnh Timothée Chalamet. Ban đầu, cả hai khá kín tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai tại các lễ trao giải và trên thảm đỏ của nhiều sự kiện lớn.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

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Tử Khiêu

Kylie Jenner Kylie Jenner TMZ tỷ phú bán nhà bất động sản

  • Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

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