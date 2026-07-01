'Tỷ phú hụt' Kylie Jenner bán nhà

Kylie Jenner rao bán căn biệt thự tại khu Holmby Hills với giá gần 50 triệu USD. Song vì không tìm được người mua, cô phải giảm giá 10 triệu USD.

Theo TMZ, Kylie Jenner tiếp tục rao bán siêu biệt thự của mình sau khi không tìm được người mua, đồng thời giảm tới 10 triệu USD so với mức giá chào bán ban đầu.

Một số hình ảnh căn biệt thự xa hoa của Kylie. Ảnh: Cristiano Cruzio from Cruzio Studios.

Căn biệt thự gồm 7 phòng ngủ và 14 phòng tắm tại khu Holmby Hills hiện được rao bán với giá 38,5 triệu USD . Trước đó, bất động sản này được đưa lên thị trường vào tháng 12 năm ngoái với mức giá 48 triệu USD .

Kylie mua căn nhà với giá 36,5 triệu USD vào năm 2020 và nhiều khả năng kỳ vọng sẽ thu về khoản lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, việc giảm mạnh giá bán cho thấy cô đã phải điều chỉnh kỳ vọng sau khi căn biệt thự bị rút khỏi thị trường vào tháng 3 vì không giao dịch thành công.

Căn biệt thự của người đẹp có diện tích khoảng 1.423 m2, sở hữu đầy đủ các tiện ích cao cấp như sân bóng rổ, phòng gym và hồ bơi vô cực.

Ngoài dinh thự đắt đỏ này, Kylie Jenner cũng đang tìm cách bán căn biệt thự khác của mình tại Hidden Hills. Theo TMZ, bất động sản được rao bán từ tháng 3 với mức giá 20 triệu USD .

Kylie Jenner sinh năm 1997. Tháng 3/2019, cô chính thức được Forbes công nhận là tỷ phú ở tuổi 21. Theo thông tin vào thời điểm đó, công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics do người đẹp sở hữu có giá trị thương hiệu là 900 triệu USD . Cộng thêm khoản thu nhập Kylie kiếm được từ việc kinh doanh, tổng tài sản ước tính của cô đã đạt mốc 1 tỷ USD .

Kylie đang hẹn hò Timothée Chalamet. Ảnh: Ken Blaze-Imagn Images.

Song, đến tháng 5 cùng năm, chính tạp chí nổi tiếng lại lên tiếng tố Kylie Jenner là kẻ dối trá và loại cô khỏi danh sách tỷ phú trên thế giới, khiến mỹ nhân gen Z bị mỉa mai là "tỷ phú hụt".

Hiện tại, Kylie đang hẹn hò ngôi sao điện ảnh Timothée Chalamet. Ban đầu, cả hai khá kín tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai tại các lễ trao giải và trên thảm đỏ của nhiều sự kiện lớn.