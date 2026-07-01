Tiểu Vy khoe ảnh bên tài tử 'Gia đình là số 1'

Nam diễn viên Jung Il Woo nổi tiếng qua phim "Gia đình là số 1", gần đây còn đóng phim hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ".

Tối 30/6, trên trang cá nhân với gần 850.000 lượt theo dõi, Tiểu Vy chia sẻ bức ảnh chụp tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Người đẹp tạo dáng bên nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo tại hậu trường một sự kiện thuộc khuôn khổ liên hoan phim.

Tiểu Vy và tài tử Jung Il Woo. Ảnh: FBNV.

Trong ảnh, Tiểu Vy xuất hiện trong bộ trang phục giản dị với áo thun và quần jeans sáng màu. Cô để kiểu tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ tôn đường nét gương mặt thanh tú. Trong khi Jung Il Woo bảnh bao với quần jeans, blazer đen kết hợp phụ kiện đồng hồ. Tiểu Vy tỏ ra bẽn lẽn khi chụp ảnh cùng ngôi sao Mang mẹ đi bỏ.

"2 năm trước gặp anh ở ngoài đường Hội An. 2 năm sau gặp lại anh ở DANAFF Đà Nẵng", Tiểu Vy chú thích. Bài đăng của người đẹp sinh năm 2000 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú khi Tiểu Vy chung khung hình với Jung Il Woo.

Trước đó, chiều 29/6, nam diễn viên Hàn Quốc cùng đoàn phim Mang mẹ đi bỏ có buổi giao lưu với khán giả ngay sau suất chiếu tác phẩm thuộc hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Chia sẻ với khán giả, tài tử xứ kim chi cho hay anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất hình chữ S và rất hạnh phúc khi có dịp trở lại Đà Nẵng. Jung Il Woo cũng bày tỏ niềm vinh dự khi bộ phim mình tham gia được lựa chọn tranh giải năm nay.

Jung Il Woo sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với bộ phim kinh dị The World of Silence. Ngoài Gia đình là số 1, anh còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như The Return of Iljimae (2009), Mặt trăng ôm mặt trời (2012)…