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Giải trí

Diễn viên phim 'Harry Potter' qua đời

  • Thứ tư, 1/7/2026 20:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Michael Byrne qua đời ở tuổi 82. Trước đó, ông nổi tiếng qua loạt tác phẩm ăn khách, mà nổi bật là "Indiana Jones" hay "Harry Potter".

Theo The Hollywood Reporter, ngôi sao người Anh qua đời hôm 20/6, song tới nay thông tin mới được tiết lộ với truyền thông. Nguyên nhân tài tử gạo cội qua đời vẫn được gia đình giữ kín. Thông tin Michael Byrne mất ở tuổi 82 khiến giới mộ điệu điện ảnh bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng bài tri ân nam diễn viên tài năng.

Michael Byrne sinh năm 1943 tại London, từng đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi huyền thoại như Laurence Olivier, Maggie Smith và Robert Stephens trong các vở diễn của National Theatre Company vào thập niên 1960.

Năm 1971, ông đóng chính cùng Alan Bates trong vở Butley tại khu kịch nghệ West End dưới sự chỉ đạo của Harold Pinter. Ba năm sau, bộ ba này tiếp tục hợp tác trong phiên bản điện ảnh của tác phẩm.

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Michael Byrne qua đời ở tuổi 82. Ảnh: Shutterstock.

Trong thập niên 1970, Byrne xuất hiện trong nhiều bộ phim chiến tranh nổi tiếng như The Eagle Has Landed (1976), A Bridge Too Far (1977) và Force 10 From Navarone (1978).

Ông có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ với nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Good Father (1985) của Mike Newell, Tomorrow Never Dies (1997) của Roger Spottiswoode, The Saint (1997) của Philip Noyce, Gangs of New York (2002) của Martin Scorsese, The Sum of All Fears (2002) của Phil Alden Robinson và Quartet (2012) do Dustin Hoffman đạo diễn.

Đặc biệt, Indiana Jones Harry Potter là hai tác phẩm đã đưa tên tuổi Byrne đến gần với khán giả toàn cầu.

Trong Indiana Jones and the Last Crusade (1989) của Steven Spielberg, Byrne vào vai Đại tá Vogel tàn nhẫn. Đến Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 (2010), ông hóa thân thành Gellert Grindelwald khi đã về già - phù thủy hắc ám từng bị Albus Dumbledore (Michael Gambon thủ vai) đánh bại trong một cuộc đấu tay đôi.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

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Michael Byrne Harry Potter Indiana Jones Harry Potter qua đời

  • Harry Potter

    Harry Potter

    Harry Potter là tên của bộ truyện gồm bảy phần của nữ nhà văn nước Anh J. K. Rowling. Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thuỷ Harry Potter và những người bạn lấy bối cảnh tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Đến tháng 6/2011, Harry Potter trở thành bộ sách bán chạy nhất trong lịch sử với 450 triệu bản và được dịch sang 67 ngôn ngữ. Khi được dựng thành phim, Harry Potter trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, kéo theo thương hiệu Harry Potter có giá trị hơn 15 tỉ USD.

    Bạn có biết: Tập thứ 3 "Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban" của loạt phim chuyển thể được BAFTA bình chọn là Phim dành cho trẻ em hay nhất thập kỷ trong lễ trao giải First Light Awards 2011.

    • Tác giả: J. K. Rowling
    • Quốc gia: Anh
    • Ngày phát hành: 29/06/1997

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