Diễn viên phim 'Harry Potter' qua đời

Michael Byrne qua đời ở tuổi 82. Trước đó, ông nổi tiếng qua loạt tác phẩm ăn khách, mà nổi bật là "Indiana Jones" hay "Harry Potter".

Theo The Hollywood Reporter, ngôi sao người Anh qua đời hôm 20/6, song tới nay thông tin mới được tiết lộ với truyền thông. Nguyên nhân tài tử gạo cội qua đời vẫn được gia đình giữ kín. Thông tin Michael Byrne mất ở tuổi 82 khiến giới mộ điệu điện ảnh bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng bài tri ân nam diễn viên tài năng.

Michael Byrne sinh năm 1943 tại London, từng đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi huyền thoại như Laurence Olivier, Maggie Smith và Robert Stephens trong các vở diễn của National Theatre Company vào thập niên 1960.

Năm 1971, ông đóng chính cùng Alan Bates trong vở Butley tại khu kịch nghệ West End dưới sự chỉ đạo của Harold Pinter. Ba năm sau, bộ ba này tiếp tục hợp tác trong phiên bản điện ảnh của tác phẩm.

Michael Byrne qua đời ở tuổi 82. Ảnh: Shutterstock.

Trong thập niên 1970, Byrne xuất hiện trong nhiều bộ phim chiến tranh nổi tiếng như The Eagle Has Landed (1976), A Bridge Too Far (1977) và Force 10 From Navarone (1978).

Ông có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ với nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Good Father (1985) của Mike Newell, Tomorrow Never Dies (1997) của Roger Spottiswoode, The Saint (1997) của Philip Noyce, Gangs of New York (2002) của Martin Scorsese, The Sum of All Fears (2002) của Phil Alden Robinson và Quartet (2012) do Dustin Hoffman đạo diễn.

Đặc biệt, Indiana Jones và Harry Potter là hai tác phẩm đã đưa tên tuổi Byrne đến gần với khán giả toàn cầu.

Trong Indiana Jones and the Last Crusade (1989) của Steven Spielberg, Byrne vào vai Đại tá Vogel tàn nhẫn. Đến Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 (2010), ông hóa thân thành Gellert Grindelwald khi đã về già - phù thủy hắc ám từng bị Albus Dumbledore (Michael Gambon thủ vai) đánh bại trong một cuộc đấu tay đôi.