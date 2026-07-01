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Giải trí

Diễn viên Trần Mỹ Phượng ở tuổi 70

  • Thứ tư, 1/7/2026 20:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao "Phong thủy thế gia" được khen ngợi trẻ trung đến bất ngờ ở tuổi thập tuần. Những năm qua, bà dần rút lui khỏi màn ảnh, giữ kín tiếng chuyện đời tư.

Theo China Times, hôm 1/7, Trần Mỹ Phượng gây chú ý khi đăng tải trên mạng xã hội loạt ảnh nhân dịp sinh nhật lần thứ 70. Nữ diễn viên khoe buổi tiệc ấm cúng, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp tới chúc mừng.

Trong ảnh, Trần Mỹ Phượng xuất hiện trẻ trung trong trang phục áo thun trắng ôm sát tôn dáng. Bà trang điểm đậm, đội mũ lưỡi trai cá tính. Nữ diễn viên không giấu được cảm giác hạnh phúc, cười tươi khi tạo dáng cùng bạn bè trước ống kính.

"Cảm ơn mọi người đã cùng nhau thưởng thức món ngon, rượu ngon và ngắm cảnh đẹp. Cảm ơn từng lần gặp gỡ chân thành, cũng cảm ơn tất cả vì đã luôn đồng hành. Mong rằng chúng ta sẽ mãi giữ sự ấm áp này trong tim", diễn viên chú thích.

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Trần Mỹ Phượng ở tuổi 70. Ảnh: Weibo.

Bài đăng của Trần Mỹ Phượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc của diễn viên ở tuổi 70. Họ cho rằng Trần Mỹ Phượng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực, vẫn giữ được vóc dáng, làn da đáng ngưỡng mộ. Phong cách thời trang trẻ trung cũng giúp bà "ăn gian" tuổi.

Ngoài ngoại hình của Trần Mỹ Phượng, dân mạng cũng bàn luận về danh tính người chụp ảnh cùng nữ diễn viên. Người này đứng phía sau, đeo kính gọng đen và thân mật ôm Trần Mỹ Phượng. Khoảnh khắc này khiến không ít dân mạng cho rằng đây là "người yêu bí ẩn" của nữ nghệ sĩ.

Tuy nhiên, một số fan hâm mộ sau đó lên tiếng giải thích đó là nữ diễn viên Phương Hinh, người bạn thân thiết của Trần Mỹ Phượng chứ không phải người yêu như tin đồn.

Trần Mỹ Phượng sinh năm 1956. Được mệnh danh là "quý bà đẹp nhất Đài Loan", nữ diễn viên tới nay đã có gần 50 năm hoạt động nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công trong cả lĩnh vực dẫn chương trình lẫn phim truyền hình. Bà xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, Trần Mỹ Phượng khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

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