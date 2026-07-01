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Giải trí

Hoa hậu Hòa bình qua đời vì động đất

  • Thứ tư, 1/7/2026 16:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Miss Grand Orlando 2025 Skarlent Rodríguez qua đời sau thảm họa động đất tại Venezuela hôm 24/6. Thông tin khiến cộng đồng hâm mộ sắc đẹp bàng hoàng.

Ngày 1/7, truyền thông Venezuela đưa tin thi thể của Skarlent Rodríguez và bạn trai cô, José Castro, đã được tìm thấy tại bang La Guaira - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận động đất tại quốc gia này. Hiện gia đình của cả hai đang kêu gọi quyên góp để có kinh phí tổ chức tang lễ.

Người thân của cặp đôi cho biết họ cần khoảng 22.000 USD để trang trải chi phí tang lễ và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sau gần 1 ngày kể từ khi chiến dịch gây quỹ được khởi động, số tiền quyên góp đã đạt 13.721 USD, theo tờ El Universal.

Bài đăng cuối cùng của Skarlent Rodríguez trên mạng xã hội là vào cuối tháng 5. Người đẹp chia sẻ đoạn video ghi lại một ngày làm việc thường nhật của mình. Dưới bài đăng, bạn trai cô để lại bình luận khen ngợi, hài hước cho rằng vẻ đẹp nổi bật của nàng hậu khiến nhiều người phải nghi ngờ liệu cô là người thật hay chỉ là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

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Skarlent Rodríguez qua đời sau thảm họa động đất ở Venezuela. Ảnh: El Universal.

Thông tin Skarlent qua đời khiến cộng đồng hâm mộ sắc đẹp bàng hoàng. Tổ chức Miss Grand vừa đăng tải bài viết chia buồn với gia đình nàng hậu.

"Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Skarlent Rodríguez, Hoa hậu Hòa bình Orlando 2025, sau trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, những người thân yêu của cô cùng tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa đau lòng này", phía Miss Grand chia sẻ.

Skarlent Rodríguez đăng quang Miss Grand Orlando 2025. Cô được biết đến là người mẫu trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang, ngoài ra còn tham gia các hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh Venezuela.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

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Hoàng Nhi

Skarlent Rodríguez Hoa hậu Miss Grand International hoa hậu động đất

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

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