Messi gây sốt với 'Người Nhện'

Chân sút tuyển Argentina gây sốt khi xuất hiện trong đoạn teaser quảng bá cho "Spider-Man: Brand New Day", gặp gỡ Người Nhện do Tom Holland thủ vai.

Trong đoạn video dài khoảng 40 giây do Sony Pictures phát hành ngày 30/6, Messi xuất hiện cùng tài tử Tom Holland.

Mở đầu teaser, Peter Parker (Tom Holland thủ vai) có cuộc gặp gỡ bất ngờ với Messi tại quán cafe. Chân sút tuyển Argentina cho biết anh đang tìm Người Nhện bằng một thiết bị định vị có tên Spidey-Tracker. Peter Parker sau đó rời đi, thay trang phục và trở lại với bộ giáp Người Nhện. Cả hai sau đó đu tơ nhện, phiêu lưu giữa những tòa nhà ở Manhattan.

Messi gặp gỡ Peter Parker trong tease quảng bá phim Người Nhện. Ảnh: Sony Pictures.

Màn kết hợp giữa siêu sao bóng đá và vũ trụ điện ảnh Marvel nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng số.

Theo tờ The Business Standard, Lionel Messi đang khiến mạng xã hội xôn xao với màn xuất hiện đặc biệt này. Đội trưởng tuyển Argentina được cho là đã nhận thù lao lên tới 15 triệu USD .

Thông tin này hiện lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, được nhiều nền tảng giải trí như Legit.ng hay Winna FC đăng tải, kéo theo làn sóng tranh luận về mức thù lao khổng lồ của các ngôi sao làng túc cầu trong những chiến dịch quảng cáo.

Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về con số 15 triệu USD nói trên. Các hãng truyền thông lớn chưa đăng tải hay xác nhận thông tin này, trong khi Marvel và đại diện của Messi đều chưa đưa ra phát biểu.

Siêu sao bóng đá giúp Spider-Man thu hút bàn luận ngay trước thềm ra mắt. Ảnh: Sony Pictures.

Theo đánh giá của nhiều người theo dõi, đây vẫn là thông tin chưa được kiểm chứng và nhiều khả năng bắt nguồn từ các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, sau đó được một số trang tin chia sẻ làm dấy lên làn sóng bàn tán.

Bất chấp tranh cãi về số liệu thù lao, thực tế đoạn teaser đã tạo hiệu ứng toàn cầu, cho thấy sự giao thoa ngày càng mạnh mẽ giữa thể thao và hoạt động tiếp thị của Hollywood.