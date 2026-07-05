'Đám cưới thế kỷ' của Taylor Swift có giá 50 triệu USD

Taylor Swift và Travis Kelce tổ chức hôn lễ vào tối 4/7 (giờ địa phương), tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York.

Theo Daily Mail, "đám cưới thế kỷ" này trị giá khoảng 50 triệu USD , được dàn dựng công phu với quy mô không khác gì một đại nhạc hội và quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng về tham dự.

Một số hình ảnh rò rỉ trong đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: X.

Nguồn tin cho hay việc thuê toàn bộ nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York trong 4 ngày để chuẩn bị và tổ chức hôn lễ ước tính tiêu tốn đến 50 triệu USD . Dù vậy, khoản chi này vẫn được cho là "không đáng kể so với khối tài sản khoảng 1,5 tỷ bảng Anh của Taylor Swift".

Trong lễ cưới, cô dâu và chú rể đều diện trang phục do nhà mốt Dior thiết kế dưới sự chỉ đạo của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Một vị khách mô tả chiếc váy cưới màu trắng đính kết cầu kỳ, có phần đuôi dài cùng khăn voan ren của Taylor Swift là "hiện thân hoàn hảo của sự lãng mạn". Nữ ca sĩ kết hợp cùng giày Christian Louboutin đặt riêng và trang sức kim cương Cartier.

Những hình ảnh đầu tiên từ bên trong địa điểm tổ chức cho thấy không gian Madison Square Garden đã được biến đổi hoàn toàn cho lễ cưới. Hàng chục cây xanh cỡ lớn được đưa vào cùng hàng nghìn bông hồng trắng và hồng đào. Cầu thang được phủ thảm màu hồng đồng bộ với rèm nhung và khăn trải bàn. Đèn lồng cùng hàng nghìn ngọn nến tạo nên bầu không khí lãng mạn, trong khi khu vực làm lễ được bố trí với những hàng ghế phủ vải trắng hướng về sân khấu. Một số căn phòng được trang trí theo tông hồng phấn và trắng, mang phong cách cổ tích.

Taylor và Travis tổ chức đám cưới sau khoảng 3 năm hẹn hò. Ảnh: SplashNews.

Diễn viên hài Adam Sandler đảm nhận vai trò chủ hôn. Em trai Taylor Swift là Austin đảm nhận vai trò phù rể danh dự, còn Jason Kelce - anh trai Travis Kelce - làm phù rể chính. Ba cô con gái nhỏ của Jason Kelce giữ vai trò rải cánh hoa hồng trắng và hồng dọc lối cô dâu tiến vào lễ đường. Ngay sau khi cặp đôi nói lời thề nguyện, màn hình khổng lồ bên ngoài Madison Square Garden hiện dòng chữ: "JusT&T Married!".

Đám cưới diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi New York trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ có lúc lên tới 37 độ C, sau đó là mưa giông lớn vào buổi tối. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ vẫn nán lại bên ngoài địa điểm tổ chức.