Sơn Tùng ở tuổi 32

Ngày 5/7, Sơn Tùng chia sẻ loạt ảnh mới trên fanpage với 14 triệu lượt theo dõi, khoe những khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật tuổi 32. "Ơ thế là 20 tuổi rồi á. Nhanh thế. Phải trưởng thành hơn thôi", anh chú thích dí dỏm. Nam ca sĩ lựa chọn phong cách preppy với áo len cổ chữ V của nhà mốt Dior, phối sơ mi xanh nhạt, cà vạt cùng quần jeans năng động, trẻ trung.

Sơn Tùng hiện tại làm mới bản thân với diện mạo nam tính, có phần trưởng thành hơn so với hình ảnh cá tính trước kia. Nam ca sĩ chăm chỉ tập gym cải thiện vóc dáng, được nhận xét cơ bắp, “đô” hơn hẳn. Anh cũng tích cực thay đổi mái tóc, từ những kiểu cắt ngắn nhuộm sáng cho đến bullet, layout vuốt keo cầu kỳ.

Thời trang dạo phố của Sơn Tùng cũng thay đổi linh hoạt. Trong ảnh, nam ca sĩ áo khoác shearling nâu phối cùng áo thun trắng và quần jeans tối màu mang đến vẻ nam tính, hiện đại. Khăn beanie họa tiết monogram, đồng hồ kim loại và dây chuyền tối giản giúp hoàn thiện phong cách casual cao cấp, vừa thời thượng vừa dễ ứng dụng.

Khi khác, giọng ca Come My Way "chơi" màu sắc khi lựa chọn áo khoác họa tiết thổ cẩm phối cùng hoodie xám và quần nỉ đồng màu. Phụ kiện mũ bucket, túi đeo vai da lộn cùng bảng màu trầm giúp tổng thể không bị lòe loẹt, rối rắm, lại mang hơi hướm vintage.

Đời thường, nam ca sĩ quê Thái Bình (nay là Hưng Yên) thường ưa chuộng những trang phục năng động, với đồ jeans, kaki là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ. Để tổng thể không bị nhàm chán, Sơn Tùng tích cực phối hợp phụ kiện từ mũ, đồng hồ, dây chuyền hay túi xách...

Cách đây khoảng 1 tháng, Sơn Tùng gây xôn xao khi tái xuất đường đua âm nhạc với MV Come My Way, sau khoảng 2 năm im ắng. Sản phẩm nghệ thuật mới của nam ca sĩ thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn đại chúng, đồng thời cũng gây không ít tranh cãi. Hiện tại, sau hơn 1 tháng phát hành, MV Come My Way đã thu hút 38 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Những năm gần đây, dù không còn quá tích cực hoạt động âm nhạc như trước, mỗi lần Sơn Tùng xuất hiện hay bất kỳ động thái mới nào của nam ca sĩ vẫn được khán giả quan tâm. Trên mạng xã hội, giọng ca sinh năm 1994 cũng tích cực hoạt động, chia sẻ về công việc và những khoảnh khắc đời thường.

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.