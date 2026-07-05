Mối tình của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân

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Phía gia đình thông tin nghệ sĩ Bạch Vân trút hơi thở cuối cùng vào chiều 4/7, hưởng thọ 65 tuổi. Bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ). Thông tin vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc thương.
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Những ngày qua, trên trang cá nhân, NSND Tạ Minh Tâm có nhiều bài đăng về vợ. Nam ca sĩ Tổ quốc gọi tên mình khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ lại loạt ảnh thời trẻ của hai vợ chồng hay những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian chung sống bên bà xã.
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Nghệ sĩ Bạch Vân sinh năm 1962, nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch nói. Khoảng những năm 1980, nghệ sĩ gia nhập đoàn kịch nói Kim Cương. Bà góp mặt trong những vở như Bão biển, Huyền thoại mẹ, Vực thẳm chiều cao... Bên cạnh tài năng, nữ nghệ sĩ để lại ấn tượng trong khán giả với gương mặt hiền hậu, nụ cười tươi tắn.
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Mối tình của nữ nghệ sĩ và Tạ Minh Tâm nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả, đồng nghiệp. Họ được xem là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ kín tiếng nhưng bền chặt của làng nghệ thuật. Cả hai quen biết từ thời còn là sinh viên khi ở cùng khu ký túc xá. Khi ấy ông Tạ Minh Tâm theo học âm nhạc, còn bà học sân khấu.
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Tạ Minh Tâm từng chia sẻ từng lo sợ không cưới được Bạch Vân vì bà thời trẻ nổi tiếng, xinh đẹp lại tài năng nên có nhiều người theo đuổi. Ông kiên trì theo đuổi bà và cả hai nên duyên vợ chồng vào thập niên 1980, tới nay đã có hơn 4 thập kỷ đồng hành.
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Nghệ sĩ Bạch Vân chứng kiến và đồng hành cùng chồng suốt những thăng trầm làm nghề. Sau khi kết hôn, bà chọn lui về làm hậu phương vững chắc cho NSND Tạ Minh Tâm tiếp tục sự nghiệp, còn bà vun vén hạnh phúc gia đình. Cặp đôi có với nhau 2 người con gái.
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Trên mạng xã hội, NSND Tạ Minh Tâm đôi khi vẫn chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ và các con. Thời gian rảnh rỗi, ông lại đưa bà xã đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cặp đôi nghệ sĩ được nhiều khán giả ngưỡng mộ với tình cảm khăng khít, sắt son, luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.
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Tạ Minh Tâm từng chia sẻ rằng nếu không có Bạch Vân quán xuyến, chăm lo chuyện gia đình, ông khó có thể toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ. Nam nghệ sĩ gọi bà xã là "người yêu, người bạn đời tảo tần, thủy chung".
Hình ảnh nghệ sĩ Bạch Vân chụp cùng con gái trong khuôn viên căn nhà của gia đình tại TP.HCM. Con gái nghệ sĩ cho biết những năm cuối đời, bà đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cám ơn mẹ rất nhiều", cô chia sẻ.
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