Mối tình của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân

Mối tình của nữ nghệ sĩ và Tạ Minh Tâm nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả, đồng nghiệp. Họ được xem là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ kín tiếng nhưng bền chặt của làng nghệ thuật. Cả hai quen biết từ thời còn là sinh viên khi ở cùng khu ký túc xá. Khi ấy ông Tạ Minh Tâm theo học âm nhạc, còn bà học sân khấu.