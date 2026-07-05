Vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ của NSND Tạ Minh Tâm - qua đời ở tuổi 65. Trước đó, bà là một diễn viên kịch nói nổi tiếng.

Tin buồn được NSND Tạ Minh Tâm thông báo trên trang cá nhân. "Người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi", giọng ca Tổ quốc gọi tên mình chú thích.

Chị Tạ Bạch Dương, con gái của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân, bày tỏ trên mạng xã hội: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cám ơn mẹ rất nhiều".

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời ở tuổi 65.

Theo cáo phó được đăng tải, bà Bạch Vân qua đời vào chiều 4/7, linh cữu quàn tại phường Tân Nhuận, TP.HCM. Tang lễ nghệ sĩ được gia đình tổ chức tại nhà riêng, diễn ra từ ngày 5/7 - 9/7. Bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ).

Thông tin nghệ sĩ Bạch Vân qua đời ở tuổi 65 khiến khán giả tiếc thương. Dưới bài đăng của NSND Tạ Minh Tâm, dân mạng và đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Quyền Linh, Thanh Lam, Võ Hạ Trâm, Thanh Duy...

Nghệ sĩ Bạch Vân sinh năm 1962, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Bà nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch nói. Nữ nghệ sĩ kết hôn với NSND Tạ Minh Tâm vào thập niên 1980 và họ có hai con gái.

Trong một chương trình truyền hình trước đây, NSND Tạ Minh Tâm từng chia sẻ cảm thấy rất trân trọng và biết ơn vợ. Theo lời ông, trước khi lập gia đình, bà là một diễn viên kịch nói nổi tiếng, xinh đẹp. Sau khi lên xe hoa, bà chấp nhận gác lại sự nghiệp để tập trung chăm lo gia đình, vun vén tổ ấm nhỏ.