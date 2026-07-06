Tham vọng ‘điên rồ’ của quái kiệt điện ảnh Christopher Nolan

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Dự kiến công chiếu vào trung tuần tháng 7, The Odyssey theo chân người anh hùng Hy Lạp đứng sau kế sách “con ngựa thành Troy” trên hành trình trở về quê nhà sau cuộc chiến. Trên đường đi, Odysseus chạm trán gã khổng lồ một mắt Cyclops, những quái vật biển và một nữ phù thủy có thể biến con người thành động vật... Ảnh: Universal Pictures.
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Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên được ghi hình hoàn toàn bằng máy quay IMAX, mang đến quy mô và trải nghiệm có thể nói là chưa từng có trong lịch sử phòng vé. Điểm đáng chú ý là thay vì dựng các hòn đảo, khu rừng, bãi biển hay đại dương bằng CGI, Christopher Nolan quyết định đưa đoàn phim đến nhiều địa danh trên khắp thế giới, nơi có địa hình gần với mô tả trong sử thi của Homer. Ảnh: Universal Pictures.
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Chính vì vậy, The Odyssey được ghi nhận là dự án có quy mô quay ngoại cảnh lớn nhất trong sự nghiệp của vị đạo diễn quái kiệt, trải dài qua ít nhất sáu quốc gia với phần lớn cảnh đều được ghi hình tại địa điểm thực - một quyết định được đánh giá là mạo hiểm một cách "điên rồ". Ảnh: Universal Pictures.
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Ẩn mình bên vách đá nhìn ra vịnh Voidokilia ở vùng Messenia, hang Nestor (Hy Lạp) là một trong những bối cảnh quan trọng của The Odyssey. Trong thần thoại Hy Lạp, nơi đây gắn với vua Nestor, một trong những vị anh hùng tham gia cuộc chiến thành Troy. Christopher Nolan lựa chọn hang động tự nhiên này để tái hiện cuộc đối đầu giữa Odysseus và gã khổng lồ một mắt Polyphemus - một trong những chương nổi tiếng nhất của sử thi. Matt Damon từng tiết lộ đây là một trong những địa điểm quay khắc nghiệt trong sự nghiệp, khi ê-kíp phải mang toàn bộ thiết bị IMAX vào không gian hang động gần như nguyên sơ. Ảnh: Screen Thrill.
Ngay cạnh hang Nestor là bãi biển Voidokilia, được nhiều tạp chí du lịch đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Âu. Từ trên cao, bờ cát trắng tạo thành hình móng ngựa hoàn hảo ôm lấy mặt nước xanh ngọc đặc trưng của Địa Trung Hải. Nolan tận dụng khung cảnh gần như nguyên vẹn qua hàng nghìn năm để ghi hình những cảnh đoàn thuyền của Odysseus cập bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Discover Greece.
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Vươn mình trên mũi đất nhô ra biển Ionian, pháo đài Methoni (Hy Lạp) là một trong những công trình trung cổ còn nguyên vẹn nhất Hy Lạp. Được xây dựng vào thế kỷ XIII, công trình có quy mô đồ sộ với những bức tường thành bằng đá, cổng vòm, cầu dẫn và pháo đài ven biển. Nolan sử dụng địa điểm này để dựng nên Ithaca - quê hương của Odysseus - nơi Penelope mòn mỏi chờ chồng trở về trong suốt hai thập kỷ. Ảnh: Enduro Greece.
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Được mệnh danh là "pháo đài bất khả xâm phạm" của Hy Lạp cổ đại, Acrocorinth (Hy Lạp) nằm trên đỉnh núi cao hơn 570 m, bao quát toàn bộ vùng Corinth và eo đất nối bán đảo Peloponnese với đất liền. Những bức tường đá kéo dài hàng cây số, cổng thành đồ sộ cùng địa hình hiểm trở khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng để tái hiện các vương quốc trong sử thi Homer. Ảnh: Shutterstock.
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Nằm bên rìa sa mạc Sahara, Aït Ben Haddou (Morocco) là một làng thành cổ bằng đất sét đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Những bức tường đất đỏ, các tòa nhà nhiều tầng xếp chồng lên nhau và con đường hẹp uốn lượn tạo nên khung cảnh như bước ra từ thế giới cổ đại. Đây là địa điểm đầu tiên đoàn phim đặt chân tới và được sử dụng để tái hiện những vùng đất sau cuộc chiến thành Troy. Kiến trúc hàng trăm năm tuổi mang vẻ đẹp vượt thời gian, phù hợp với tinh thần thần thoại của bộ phim do Nolan cầm trịch. Ảnh: Alone and Aboard.
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Nằm bên bờ Đại Tây Dương, thành phố cảng Essaouira (Morocco) nổi bật với những bức tường thành màu vàng nhạt, pháo đài đá nhìn thẳng ra biển và khu cảng cổ vẫn hoạt động đến ngày nay. Vẻ đẹp ban sơ, nhuốm màu thời gian khiến thành phố trở thành bối cảnh phù hợp cho các cảnh liên quan đến hành trình vượt biển của Odysseus. Khác với nhiều bến cảng hiện đại, Essaouira vẫn giữ được kết cấu kiến trúc xưa cũ, giúp ê-kíp hạn chế đến mức tối thiểu việc xóa bỏ các chi tiết hiện đại trong khâu hậu kỳ. Ảnh: Forbes.
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Được mệnh danh là "viên ngọc của Địa Trung Hải", đảo Favignana (Italy) nổi tiếng với làn nước trong vắt, những vịnh đá vôi trắng và các vách đá dựng đứng ôm lấy mặt biển xanh thẳm. Christopher Nolan lựa chọn Favignana để quay nhiều cảnh lênh đênh trên biển, thay vì dựng đại dương bằng kỹ xảo CGI. Những con tàu thật di chuyển giữa biển khơi, kết hợp cùng máy quay IMAX, dễ mang lại cảm giác quy mô và chân thực hiếm thấy trong bom tấn sử thi. Ảnh: Klook.
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Nằm ngoài khơi phía bắc Sicily, quần đảo Aeolian (Italy) gồm bảy hòn đảo núi lửa được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Trong thần thoại Hy Lạp, đây cũng chính là quê hương của thần gió Aeolus - nhân vật từng trao cho Odysseus chiếc túi chứa các cơn gió để trở về Ithaca. Việc đoàn phim ghi hình tại khu vực này không chỉ tạo sự kết nối trực tiếp với nguyên tác của Homer, mà còn vì khung cảnh đẹp nên thơ với những vách đá núi lửa, làn nước xanh đậm và khung cảnh biển xanh mát. Ảnh: Inspirator.
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Đứng cheo leo trên mỏm đá cao nhìn xuống biển Bắc, phế tích lâu đài Findlater (Scotland) chỉ còn lại những bức tường đổ nát, toát lên vẻ cô độc, hiu quạnh. Muốn tiếp cận lâu đài, đoàn phim phải vận chuyển thiết bị qua địa hình dốc và nhiều gió mạnh. Nolan được cho là lựa chọn nơi đây để khắc họa những chặng đường hiểm nguy trong cuộc phiêu lưu của Odysseus. Những vách đá dựng đứng cheo leo bên bờ biển xám tạo nên bầu không khí khắc nghiệt, nhấn mạnh sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên, vốn là chủ đề xuyên suốt bộ phim. Ảnh: Findlater Castle.
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Không chỉ có biển và lâu đài, Scotland còn mang đến những cánh rừng thông trải dài hàng chục kilomet. Rừng Culbin được đoàn phim sử dụng làm bối cảnh cho các cảnh hành trình trên đất liền, nơi Odysseus và đồng đội băng qua những vùng đất xa lạ. Ảnh: The Perimeter.
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Giữa vùng đồng bằng cát đen rộng lớn của Iceland, Hjörleifshöfði (Iceland) hiện lên như một khối núi đá khổng lồ cô lập giữa thiên nhiên hoang vu. Địa hình kỳ lạ này từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh trước khi trở thành một trong các bối cảnh ghi hình của The Odyssey. Những vách đá dựng đứng tạo nên cảm giác như ngăn cách thế giới thần thoại với cuộc sống của con người. Ảnh: Hiticeland.
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White Dune (Morocco) là cồn cát trắng khổng lồ nổi lên giữa vùng nước nông gần bán đảo Dakhla, tạo nên khung cảnh hiếm có khi cát, biển và bầu trời gần như hòa làm một. Địa điểm này được đoàn phim lựa chọn nhờ vẻ đẹp siêu thực, gần như không cần chỉnh sửa bằng kỹ xảo. Nhiều nguồn quốc tế cho rằng White Dune được sử dụng để tái hiện một trong những hòn đảo huyền bí mà Odysseus đặt chân tới trong hành trình trở về quê nhà sau cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Ảnh: Majourneys.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.