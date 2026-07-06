Tham vọng ‘điên rồ’ của quái kiệt điện ảnh Christopher Nolan

Ẩn mình bên vách đá nhìn ra vịnh Voidokilia ở vùng Messenia, hang Nestor (Hy Lạp) là một trong những bối cảnh quan trọng của The Odyssey. Trong thần thoại Hy Lạp, nơi đây gắn với vua Nestor, một trong những vị anh hùng tham gia cuộc chiến thành Troy. Christopher Nolan lựa chọn hang động tự nhiên này để tái hiện cuộc đối đầu giữa Odysseus và gã khổng lồ một mắt Polyphemus - một trong những chương nổi tiếng nhất của sử thi. Matt Damon từng tiết lộ đây là một trong những địa điểm quay khắc nghiệt trong sự nghiệp, khi ê-kíp phải mang toàn bộ thiết bị IMAX vào không gian hang động gần như nguyên sơ. Ảnh: Screen Thrill.